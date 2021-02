Nino Roffelsen maakt overstap van VV Noordwijk naar Finse profclub

Afgelopen week verscheen er een opmerkelijk bericht uit Noordwijk. De 22-jarige Nino Roffelsen vertrekt naar de Finse profclub Rovaniemen Palloseura, dat actief is op het tweede niveau. 'Ik ben helemaal alleen naar Lapland vertrokken', vertelt de middenvelder zaterdag in Radio West Sport. 'Het kacheltje staat hier voorlopig nog wel even aan, want de competitie begint pas in april.'

Het deed menig wenkbrauw fronsen toen donderdag naar buiten kwam dat Nino Roffelsen per direct naar Finland vertrekt. De 22-jarige middenvelder maakte afgelopen zomer nog de overstap van Jong Sparta Rotterdam naar tweede divisieclub VV Noordwijk, waarvoor hij dit seizoen pas zestien minuten in actie kwam. In Scandinavië tekent hij een contract voor een jaar.

'Toen ik bij Noordwijk aansloot, heb ik gelijk met de club afgesproken dat ze zouden meewerken wanneer een profclub zich meldt', verklaart Roffelsen. 'Via een Portugese agent kreeg ik begin januari een berichtje dat hij mij had aangeboden bij Rovaniemen Palloseura, ook wel RoPS genoemd. Dat soort dingen hoor je wel vaker, maar ze waren gelijk geïnteresseerd en wilden doorpakken. Het is snel gegaan.'

Van Europa League naar degradatie

RoPS is actief in de Ykkönen, het tweede niveau van Finland. Afgelopen jaar degradeerde de club uit de Veikaussliiga, nadat het met vijf punten uit 22 wedstrijden onderaan de ranglijst eindigde. Toch is het volgens Roffelsen nog lastig om over het niveau te oordelen. 'Ik kende de club nog niet. Donderdag heb ik voor het eerst met de groep getraind en het oogde allemaal vrij professioneel. De komende twee maanden trainen we nog in de zaal, waarna we ons gaan voorbereiden op de competitie.'

De verdedigende middenvelder, die zijn voetbalcarriere begon bij het Voorhoutse Foreholte, is helemaal alleen vertrokken naar de club die in 2014, 2016 en 2019 nog in de voorrondes van de Europa League actief was. 'Mijn kacheltje staat aan, want afgelopen week was het hier bijna -18 graden. De club ligt in het noorden van het land.' Een ding weet de kersverse profvoetballer in ieder geval zeker: Fins gaat hij voorlopig niet leren. 'Nee, daar ga ik niet aan beginnen.'

