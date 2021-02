Scholen worstelen met winterweer: ijsvrij, thuisonderwijs of toch naar school?

IJsvrij, thuisonderwijs of toch gewoon de leerlingen naar school laten komen? Veel scholen lijken door het winterweer met deze vraag te worstelen. Toch zijn er enkele scholen die hun leerlingen een extra dagje vrij geven. 'Tijdens de afgelopen periode hebben leerlingen en leerkrachten heel hard gewerkt en daarom geven we morgen sneeuwvrij', zo schrijft De Waterwilg in Nootdorp.

Het KNMI heeft de code rood van zondag ingetrokken en voor maandagmorgen code oranje afgegeven. Toch ziet de basisschool het niet zitten om leerlingen en leraren naar school te laten komen. 'Veel collega's wonen relatief ver van school', schrijft de school. 'Dit betekent dat zij moeten reizen om op school te komen. Het is de vraag of ze de school kunnen bereiken en, als dit het geval is, of ze weer veilig thuis kunnen komen.'

Door de coronaregels is er volgens de basisschool geen andere oplossing. 'Onder normale omstandigheden zouden we in zo'n geval zo veel mogelijk kinderen laten opvangen door mensen die wél naar school kunnen komen, maar... door corona mogen we geen groepen mengen.'

Fysiek onderwijs uitgesteld

De Waterwilg is een onderdeel van Lucas Onderwijs. Deze scholengroep heeft meer dan tachtig scholen in de regio Haaglanden. Bestuursvoorzitter Ewald van Vliet benadrukt dat dit een individuele beslissing van de school is geweest. 'Bij personeelsproblemen mag een school een dergelijke beslissing nemen', legt hij uit. 'Maar het is zeker niet zo dat alle scholen binnen de stichting morgen sneeuwvrij hebben.'

Ook andere basisscholen hebben extra maatregelen genomen. Zo heeft de Annie MG Schmidtschool in Den Haag het fysieke onderwijs nog even uitgesteld. De Haagse basisschool geeft maandag nog een extra dag online onderwijs.

Steeds meer signalen

De PO-raad gaat ervanuit dat de meeste basisscholen gewoon weer opengaan. Toch zijn er ook scholen die dat niet gaat lukken, aldus een woordvoerder. 'We krijgen steeds meer signalen dat leerkrachten de school niet kunnen bereiken. Het zou dan kunnen dat bepaalde scholen niet opengaan.' In dat geval is het volgens hem mogelijk dat de betreffende leerkrachten maandag op afstand les gaan geven.

De onderwijskoepel De Haagse Scholen in Den Haag laat de 52 aangesloten scholen zelf een keuze maken. Of maandag de school gewoon open doen om les te geven of anders onderwijs geven op afstand. 'Voor sommige leerkrachten die ver weg wonen is het nu lastig naar school te komen. Het ov werkt niet goed en met de auto is het gevaarlijk', aldus een woordvoerster.

Even naar buiten

Ook de middelbare scholen pakken het winterweer verschillend aan. Zo krijgen leerlingen van het Driestar College in Gouda een extra dag om van de sneeuw te genieten. De school heeft namelijk besloten om alle lessen voor maandag te schrappen. 'Dat hebben jullie en alle collega's na deze weken van online lessen verdiend', laat de schoolleiding weten.

De Goudse school geeft dus maandag helemaal geen les. 'Zodoende kunnen jullie heerlijk genieten van het winterweer en lekker even naar buiten', laat de schoolleiding weten. De leerlingen worden opgeroepen om zo veel mogelijk foto's te maken. 'Dit weer zal prachtige beelden opleveren. Daarom schrijven we een fotowedstrijd uit en zal per gebouw een aantal winnende foto's een prijs ontvangen.'

Alle lessen online

Niet alleen het Driestar College heeft het lesprogramma aangepast vanwege het winterweer, ook andere middelbare scholen hebben maatregelen genomen. Zo laat het Hofstad Lyceum in Den Haag weten dat alle lessen maandag online zullen zijn. 'We willen voorkomen dat aanstaande maandag lessen komen te vervallen omdat docenten en/of leerlingen niet in staat zijn om veilig naar school te komen', legt de schoolleiding de beslissing uit.

De school laat maandag weten of examenleerlingen dinsdag wel weer fysiek onderwijs kunnen krijgen en of de noodopvang dan weer open kan. Ook het Erasmus College in Zoetermeer laat in een boodschap op de website weten dat het in ieder geval maandag alleen online les gaat geven.

Vooruitzichten blijven winters

Het Goudse Driestar College gaat ook dinsdag weer lesgeven. Hoe dat er dan na een dagje sneeuwpret uitziet, weet de school nog niet. 'De vooruitzichten voor de komende week blijven winters. Mogelijk dat dit gevolgen voor de fysieke lessen heeft die een aantal van jullie volgen. Houd dus het rooster goed in de gaten. Fysieke lessen vanaf dinsdag kunnen naar online worden omgezet', besluit de schoolleiding.

