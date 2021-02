Sneeuwvrij voor leerlingen Goudse middelbare school

De Goudse school geeft dus maandag helemaal geen les. 'Zodoende kunnen jullie heerlijk genieten van het winterweer en lekker even naar buiten', laat de schoolleiding weten. De leerlingen worden opgeroepen om zo veel mogelijk foto's te maken. 'Dit weer zal prachtige beelden opleveren. Daarom schrijven we een fotowedstrijd uit en zal per gebouw een aantal winnende foto's een prijs ontvangen.'

Niet alleen het Driestar College heeft het lesprogramma aangepast vanwege het winterweer, ook andere middelbare scholen hebben maatregelen genomen. Zo laat het Hofstad Lyceum in Den Haag weten dat alle lessen maandag online zullen zijn. 'We willen voorkomen dat aanstaande maandag lessen komen te vervallen omdat docenten en/of leerlingen niet in staat zijn om veilig naar school te komen', legt de schoolleiding de beslissing uit.

Fysiek onderwijs

De school laat maandag weten of examenleerlingen dinsdag wel weer fysiek onderwijs kunnen krijgen en of de noodopvang dan weer open kan. Ook het Erasmus College in Zoetermeer laat in een boodschap op de website weten dat het in ieder geval maandag alleen online les gaat geven.

Het Goudse Driestar College gaat ook dinsdag weer lesgeven. Hoe dat er dan na een dagje sneeuwpret uitziet, weet de school nog niet. 'De vooruitzichten voor de komende week blijven winters. Mogelijk dat dit gevolgen voor de fysieke lessen heeft die een aantal van jullie volgen. Houd dus het rooster goed in de gaten. Fysieke lessen vanaf dinsdag kunnen naar online worden omgezet', besluit de schoolleiding.

