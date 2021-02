Burgemeesters: geen evenementen op het ijs

Festiviteiten op het ijs die veel schaatsers of veel toeschouwers trekken zijn onder de huidige coronamaatregelen niet mogelijk. Burgemeesters zullen er geen vergunning voor afgeven. Dergelijke bijeenkomsten zijn ook al gauw een evenement en dat is in elk geval verboden. Dat hebben de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen maandag met elkaar besproken.

'IJsclubs moeten nu geen ijsfeesten willen organiseren. Dat is binnen de geldende coronaregels niet te doen. Alleen al de verplichte 1,5 meter afstand tussen mensen maakt het bijna onmogelijk', aldus voorzitter Hubert Bruls.

NS rijdt dinsdag alleen met Sprinters

De Nederlandse Spoorwegen rijden dinsdag in het hele land alleen met Sprinters vanwege de strenge vorst. Vrieskou en vocht zorgen naar verwachting voor ijsafzetting aan bovenleidingen, aldus NS.

Ook zijn er nog veel storingen op het spoor door de hevige sneeuwval van de afgelopen dagen. Sprinters stoppen ook op kleine stations en daarmee hoopt de NS zoveel mogelijk reizigers naar hun plaats van bestemming te brengen. Waar mogelijk worden treinen verlengd.

Ondanks alle inzet is de situatie op het spoor nog steeds onzeker en adviseren NS en ProRail reizigers waar mogelijk hun reis uit te stellen.

Auto te water Zoetermeer

In het Zoetermeerse Westerpark aan de Heuvelweg is maandag een auto te water geraakt. De inzittenden zouden zelf uit de auto zijn geklommen.

Auto te water Zoetermeer, Westerpark | Foto Regio 15

HTM: Wintermaatregelen duren hele week

De wintermaatregelen van de HTM blijven nog in ieder geval tot en met zondag 14 februari van kracht. Dat houdt in dat de pekeltrams de rest van de week blijven rijden. Lijn 19 zal nog niet rijden, al wordt dat later deze week nog wel geprobeerd.

Verder rijden er geen spitstrams en rijdt bus 28 niet tussen Centraal Station en het Zuiderstrand.

Foto: Matthijs Snepvangers

Geen afvalinzameling door winterweer

In meerdere gemeenten is er door de winterse omstandigheden vandaag geen afvalinzameling mogelijk. In de gemeente Westland wordt het huisvuil in ieder geval maandag niet opgehaald en worden ondergrondse containers niet geleegd.

Ook in de gemeente Leiden zullen er op maandag geen inzamelactiviteiten zijn. 'De weersomstandigheden laten het verantwoord inzamelen van bijvoorbeeld huisvuil, glas en papier niet toe.'

Ook in Oegstgeest en Noordwijk wordt afval niet opgehaald. In Zoetermeer worden de minicontainers voor het GFT niet opgehaald: het restafval wel. Leiderdorp zegt te proberen om zo veel mogelijk afval op te halen. De gemeente Delft laat wenen dat de afvalinzameling vertraging op kan lopen.

Vaccineren en testen langzaam weer van start

De GGD Haaglanden gaat vanaf dinsdag weer op alle locaties vaccineren en testen. Door het winterweer zijn de locaties op maandag nog beperkt open. Testen is maandag alleen nog mogelijk bij de Broodfabriek in Rijswijk.

De GGD Hollands Midden heeft besloten de testlocatie in Alphen aan den Rijn voorlopig te sluiten, omdat het daar door het winterweer te gevaarlijk is geworden.

Haagse Markt dicht, terrein nog niet sneeuwvrij

De Haagse Markt blijft maandag dicht, omdat er teveel sneeuw ligt op het marktterrein. De markt aan de Herman Costerstraat hoopt woensdag weer open te gaan.

Maandag en dinsdag wordt daarom hard gewerkt om het marktterrein sneeuwvrij te maken. Op dinsdag is de markt altijd al gesloten.

Kinderen in Roelofarendsveen gaan met de slee naar school | Foto: Ton Wesselius

Deel basisscholen en kinderopvang weer open

De basisscholen en de kinderopvang mogen maandag hun deuren weer openen, nadat ze half december dicht moesten vanwege het coronavirus. Toch hebben veel scholen en kinderopvangen besloten om nog een dagje dicht te blijven. De scholen en opvang zijn voor de medewerkers moeilijk te bereiken. Daarom hebben veel scholen besloten om over te gaan op een extra dagje thuisonderwijs of hebben ze hun kinderen sneeuwvrij gegeven.

Kinderen door de sneeuw naar school | Foto: ANP

Vanaf 10.00 uur gaan bussen van Arriva in Nederland weer rijden

Met moeite op de fiets naar het werk | Foto: ANP

'Nog te veel storingen voor winterdienstregeling'

ProRail hoopt in de komende uren met de winterdienstregeling te kunnen beginnen. Woordvoerder Coen van Kranenburg vertelt in West Wordt Wakker dat het streven is om op elk traject per half uur minimaal een trein te laten rijden. 'Er zijn nu nog te veel storingen om dit voor elkaar te krijgen', legt hij uit.

Volgens Van Kranenburg is het spoor in Nederland niet gemaakt voor dit soort extreem weer. 'Het spoor is zo ingericht dat het in veel verschillende omstandigheden goed gebruikt kan worden. Maar bij extremen lukt dit niet. Als we dat willen moeten we miljarden euro's investeren en of dat de moeite waard is voor die paar dagen dat zo koud is, dat is zeer de vraag.'

ProRail heeft afgelopen nacht met man en macht gewerkt om het spoor weer vrij te maken. 'We hebben zesduizend wissels in Nederland. Door de sneeuw werken de wissels niet. Onze medewerkers hebben ze sneeuwvrij gemaakt, maar vertellen dat ze regelmatig terug moeten omdat er opnieuw sneeuw in zit. Dat is echt een extreme situatie. Het was zondag dan ook niet voor niets code rood.'

Treinverkeer komt weer langzaam op gaan | Foto: ANP

Meer dan 11 miljoen kilo zout gestrooid

Rijkswaterstaat heeft maandagochtend tot 07.15 uur in het hele land al meer dan 11,4 miljoen kilogram zout gestrooid om de wegen begaanbaar te houden. Door het hele land hebben de strooiwagens al 106.090 kilometer gereden.

Vooral de snelwegen worden sneeuwvrij en begaanbaar gemaakt. Op een aantal plaatsen wordt ook op grote provinciale wegen gestrooid. En dat is nodig: veel wegen zijn slecht begaanbaar en glad door sneeuwresten.

Treinverkeer komt op gang, beperkingen in streekvervoer

Het openbaar vervoer wordt maandagmorgen maar beperkt weer opgestart. De NS laat weten dat de eerste sprinters weer rijden, zonder direct trajecten te noemen waar dit het geval is. De vervoersmaatschappij hoopt in de loop van de dag meer treinen te kunnen laten rijden. 'Er gaan waar het kan weer enkele sprinters rijden, maar het is veel minder dan normaal. We proberen gedurende de ochtend meer sprinters te laten rijden als er meer verstoringen zijn opgelost', legt een woordvoerder uit.

Ook in het streekvervoer zijn er beperkingen. Zo laat de HTM minder trams rijden. Vooral de spitstrams zullen niet rijden. Ook rijdt tramlijn 19 niet omdat deze lijn op zondag voor veel vertragingen op andere lijnen zorgde.

Busmaatschappij EBS is maandagochtend om 7.00 uur weer begonnen met rijden. Wel waarschuwt de maatschappij voor mogelijke vertragingen door het slechte weer. De bussen van Arriva zullen niet voor 8.00 uur 's morgens de weg op gaan. Rond 8.00 uur wordt besloten of de bussen weer kunnen gaan rijden. De buurtbussen blijven maandag sowieso binnen.

Wegen slecht begaanbaar

Automobilisten moeten maandagmorgen rekening houden met slecht begaanbare wegen. Zo zijn er op de N231 tussen Nieuwveen en Vrouwenakker diverse auto's vast komen te zitten in sneeuwduinen. De politie waarschuwt mensen die echt de weg op moeten om hun snelheid aan te passen.

Ook de ANWB waarschuwt voor gladheid door sneeuw en sneeuwresten. Er staan op dit moment geen files, maar volgens de ANWB is er wel sprake van veel vertraging. Er wordt dan ook opgeroepen om alleen de weg te gaan als dit strikt noodzakelijk is.

GGD begint weer met testen en vaccineren

Het KNMI heeft voor maandag tussen 00.00 uur en 12.00 uur code oranje afgekondigd vanwege de gladheid. Zondag waren alle test- en vaccinatielocaties gesloten vanwege code rood, maar vanaf maandag gaat het testen en vaccineren in de regio gedeeltelijk weer beginnen.

Wil je weten welke locaties in de regio Haaglanden en Hollands midden weer open zijn? Dat lees je hier.

Code oranje tot 12.00 uur

Vanaf middernacht tot maandag 12.00 uur geldt code oranje in ons land, wegens uitgebreide gladheid. Dat meldt het KNMI zondag aan het eind van de middag. Zondag gold de hele dag code rood vanwege het extreme winterweer.

Rijkswaterstaat roept weggebruikers op ook maandagochtend niet de weg op te gaan. De rijomstandigheden blijven met name in het midden en noorden van het land onverminderd gevaarlijk, zo waarschuwt de dienst. 'Ondanks alle inspanningen van Rijkswaterstaat is een deel van de snelwegen nog moeilijk begaanbaar. We hebben te maken met zeer strenge winterse omstandigheden. Daarom is het advies zoveel mogelijk thuis te blijven.'