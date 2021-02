Wegen slecht begaanbaar door winterweer, deel basisscholen weer open

Koning Winter is duidelijk aangekomen in ons land en na een zondag vol sneeuw, kunnen we ook deze maandag nog genieten van een witte wereld. Maar waar de sneeuw voor veel blije gezichten zorgt, levert het ook problemen op. Wij houden je op de hoogte in dit liveblog.

Treinverkeer komt op gang, beperkingen in streekvervoer

Het openbaar vervoer wordt maandagmorgen maar beperkt weer opgestart. De NS laat weten dat de eerste sprinters weer rijden, zonder direct trajecten te noemen waar dit het geval is. De vervoersmaatschappij hoopt in de loop van de dag meer treinen te kunnen laten rijden. 'Er gaan waar het kan weer enkele sprinters rijden, maar het is veel minder dan normaal. We proberen gedurende de ochtend meer sprinters te laten rijden als er meer verstoringen zijn opgelost', legt een woordvoerder uit.

Ook in het streekvervoer zijn er beperkingen. Zo laat de HTM minder trams rijden. Vooral de spitstrams zullen niet rijden. Ook rijdt tramlijn 19 niet omdat deze lijn op zondag voor veel vertragingen op andere lijnen zorgden.

Busmaatschappij EBS is maandagmorgen om 7.00 uur weer begonnen te rijden. Wel waarschuwt de maatschappij voor mogelijke vertragingen door het slechte weer. De bussen van Arriva zullen niet voor 8.00 uur 's morgens de weg op gaan. Rond 8.00 uur wordt besloten of de bussen weer kunnen gaan rijden. De buurtbussen blijven maandag sowieso binnen.

Deel basisscholen en kinderopvang weer open

De basisscholen en de kinderopvang mogen maandag hun deuren weer openen, nadat ze half december dicht moesten vanwege het coronavirus. Toch hebben veel scholen en kinderopvangen besloten om nog een dagje dicht te blijven. De scholen en opvang zijn voor de medewerkers moeilijk te bereiken. Daarom hebben veel scholen besloten om over te gaan op een extra dagje thuisonderwijs of hebben ze hun kinderen sneeuwvrij gegeven.

Wegen slecht begaanbaar

Automobilisten moeten maandagmorgen rekening houden met slecht begaanbare wegen. Zo zijn er op de N231 tussen Nieuwveen en Vrouwenakker diverse auto's vast komen te zitten in sneeuwduinen. De politie waarschuwt mensen die echt de weg op moeten om hun snelheid aan te passen.

Ook de ANWB waarschuwt voor gladheid door sneeuw en sneeuwresten. Er staan op dit moment geen files, maar volgens de ANWB is er wel sprake van veel vertraging. Er wordt dan ook opgeroepen om alleen de weg te gaan als dit strikt noodzakelijk is.

GGD begint weer met testen en vaccineren

Het KNMI heeft voor maandag tussen 00.00 uur en 12.00 uur code oranje afgekondigd vanwege de gladheid. Zondag waren alle test- en vaccinatielocaties gesloten vanwege code rood, maar vanaf maandag gaat het testen en vaccineren in de regio gedeeltelijk weer beginnen.

Wil je weten welke locaties in de regio Haaglanden en Hollands midden weer open zijn? Dat lees je hier.

Code oranje tot 12.00 uur

Vanaf middernacht tot maandag 12.00 uur geldt code oranje in ons land, wegens uitgebreide gladheid. Dat meldt het KNMI zondag aan het eind van de middag. Zondag gold de hele dag code rood vanwege het extreme winterweer.

Rijkswaterstaat roept weggebruikers op ook maandagochtend niet de weg op te gaan. De rijomstandigheden blijven met name in het midden en noorden van het land onverminderd gevaarlijk, zo waarschuwt de dienst. 'Ondanks alle inspanningen van Rijkswaterstaat is een deel van de snelwegen nog moeilijk begaanbaar. We hebben te maken met zeer strenge winterse omstandigheden. Daarom is het advies zoveel mogelijk thuis te blijven.'