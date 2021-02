Schaatsclubs willen snel open: 'Er ligt al drie centimeter ijs'

Omroep West-weerman Huub Mizee windt er geen doekjes om: er gaat geschaatst worden. 'Het is vandaag -5', vertelt hij. 'Zondag was het drie graden onder nul en dat werd extreem koud genoemd, maar de echte kou komt later in de week als het 's nachts streng gaat vriezen.'

En dat gaat nog lange tijd duren. 'Het is niet duidelijk wanneer de vorst ophoudt', zegt Huub. 'Het ziet er zelfs naar uit dat het ook in het weekend nog winters blijft.'

Nieuwe leden

De ijsclubs zijn maar wat blij met die voorspellingen. Ze hopen er al weken op. IJsclub Voorschoten staat te popelen om open te gaan. 'Er ligt nu drie centimeter op onze ijsbaan', vertelt ijsmeester Adri Hendriks. 'Het is sneeuwijs, dus we hebben minimaal 8 centimeter nodig omdat het geen mooi, zwart ijs is. Het is minder sterk. Maar als je vandaag 5 graden vorst hebt, komt er op zo'n dag alweer twee centimeter bij.'

De ijsclub hoopt woensdag open te kunnen. Dat brengt door de coronamaatregelen nog wel wat kopzorgen met zich mee. 'Het is een logistiek probleem, gelukkig waren we in oktober al bezig met ons coronaprotocol. De stromen mensen mogen elkaar bij ons clubgebouw niet meer kruisen. We kunnen zo'n 500 mensen kwijt op de baan.'

Niet alleen de ijsmeesters staan te trappelen. 'De behoefte van de mensen om te schaatsen is enorm,' zegt Hendriks. 'Alleen leden kunnen bij ons schaatsen. We hebben al 72 nieuwe aanmeldingen gehad.'

Dinsdag open

De coronamaatregelen waren ook een probleem voor ijsclub Hard Gaat-ie in De Lier. Eigenlijk had de ijsclub besloten dit jaar helemaal niet open te gaan vanwege corona. Daar is de vereniging toch op teruggekomen. 'We zijn zaterdag bij elkaar gaan zitten', vertelt voorzitter Wim van den Berg. 'En de meerderheid was toch voor.'

De vereniging stelt nu alles in het werk om de baan snel schoon te maken en daarna te besproeien. 'We proberen dinsdagmiddag al open te gaan. Als het lukt met sproeien. En we zitten natuurlijk ook met de avondklok.' In verband met de coronamaatregelen zal de ijsbaan van de club alleen opengaan voor kinderen tot 12 jaar. Ouders mogen niet op de baan en de kantine blijft dicht.

De schaatsbaan in De Lier in 2019 | Foto: Omroep West

Goede grip

'Er ligt een plak ijs van hier tot ginder!' roept Aad van Winden van ijsclub Vlietland in Schipluiden enthousiast als we hem vragen hoe het ervoor staat. 'Het ijs is een centimeter of vier. Ik ben er al overheen gelopen.' Maar omdat het ook hier om sneeuwijs gaat, hebben ze zo'n zeven centimeter nodig. 'Dat gaan we morgenochtend wel halen. Zolang het nog vriest, is dat ijs gewoon knoerthard en heeft het een goede grip.'

Het ijs in Schipluiden is zo'n vier centimeter | Foto: Ben Schenkeveld

De kinderbaan is volgens Aad al perfect. 'Die was gisteren al dicht. Toen was het nog echt een drab, maar het is nu allemaal verhard. Daar zou ik al zo overheen schaatsen,' vertelt hij. Maandag wordt er nog hard gewerkt in Schipluiden. De sneeuw bij de randen van de banen wordt weggehaald en het bestuur is druk bezig met alles regelen om zo snel mogelijk open te kunnen.

'Alle stappen worden vandaag hopelijk gezet', zegt Aad. 'Mensen moeten de website in de gaten houden.' Maar ook hier kunnen alleen eigen leden straks het ijs op. Nieuwe leden worden even niet aangenomen. 'Iedereen wil opeens lid worden, maar we hebben er al 5300.'

Dicht door corona

Toch zijn er ook ijsclubs die ondanks de strenge vorst dicht blijven vanwege corona. Zo laat ijsclub Zoeterwoude op de website weten dicht te blijven, omdat het bestuur en de ijsmeesters het niet verantwoord vinden om veel mensen samen te laten komen. Ook de baan van ijsclub Oegstgeest blijft om die reden gesloten.

