Eerste schooldag op basisscholen: 'Ik werd blij wakker'

Het is een bijzondere eerste schooldag voor de kinderen en leerkrachten in het basisonderwijs. Niet alleen hebben ze elkaar ruim anderhalve maand niet gezien, de heropening van de school gaat gepaard met een groot aantal nieuwe regels. 'Ik ben benieuwd in hoeverre het mogelijk gaat worden om ons hier aan te houden', geeft Ilse van Meurs, leerkracht in groep 2 van de Koningin Julianaschool in De Lier eerlijk toe.

De nieuwe maatregelen zijn al bij het betreden van de school goed te zien. De kinderen van groep 7 en 8 moeten op de gangen in school een mondkapje dragen. 'Ik heb pas net een bril, dus dat vind ik wel lastig', zegt Sara uit groep 7 op haar eerste schooldag van 2021.

Veel richtlijnen bijgekomen

Suzanne Fallaux, de directeur van de Leidse basisschool, snapt dat de kinderen het nog even lastig vinden. Voor de leerkrachten geldt namelijk hetzelfde. 'Er zijn veel richtlijnen bijgekomen sinds de vorige lockdown. Zo zijn de schooltijden gespreid, net als de pauzes. En de kinderen van groep 7 en 8 moeten mondkapjes in de gangen, dus de leerkrachten ook. Ik snap heel goed dat scholen dit lastig vinden, maar we moeten het doen met wat we hebben.'

Fallaux is dan ook blij dat alle leerkrachten maandagmorgen op school zijn, ondanks alle bedenkingen. 'Natuurlijk zijn er docenten die het spannend vinden, zeker als ze al op leeftijd zijn. Maar we hebben geprobeerd het zo goed mogelijk voor ze te regelen. Uiteindelijk hebben alle leerkrachten er naar uitgekeken om hun kinderen weer in de les te hebben. Je probeert ze bij te staan tijdens de lockdown, maar voor sommige kinderen is het nu eenmaal lastig om thuis te werken.'

Hetzelfde wc-hokje

Ook Van Meurs is benieuwd hoe het de eerste dag zal gaan. 'Het zijn wel flinke aanpassingen', zegt de juf van de Lierse school in West Wordt Wakker op Radio West. 'We gaan proberen de kinderen zoveel mogelijk in de klas te houden, maar het gaat wel heel lastig worden. Op de gang komen ze elkaar toch tegen, want ze maken ook gebruik van hetzelfde wc-hokje. We hebben het schoolplein ingedeeld in groepen, maar ze willen uiteindelijk toch met elkaar spelen. Zeker omdat de bso (buitenschoolse opvang) voor de noodopvang wel gewoon open is en ze elkaar daar toch wel ontmoeten.'

Voor de kinderen lijkt het op de eerste dag allemaal niet uit te maken. Ze zijn vooral blij dat ze weer naar school kunnen. 'Ik werd vanmorgen blij wakker omdat ik eindelijk weer naar school kan', vertelt Imad, een van de kinderen van De Viersprong in Leiden. Dat de regels allemaal wat strenger zijn, maakt ze niet uit. 'Als ik snottebellen heb en toch weer thuis les moet krijgen, dan geeft dat niet. Ik ben dat inmiddels wel gewend.'

