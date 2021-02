Nasser El Khayati is terug bij 'zijn' ADO: 'Twee weken, misschien tien dagen, dan ben ik ready'

Bang voor een hoog verwachtingspatroon en extra druk is hij zeker niet. 'Nee, helemaal niet', reageert hij kort na het ondertekenen van zijn contract. 'Ik weet dat jij denkt dat El Khayati het even komt doen, haha, ik ga er alles aan doen. We moeten het samen doen. Het is niet zo dat El Khayati terug is en alles komt goed, helemaal niet. Gewoon keihard werken.'

De balvirtuoos vertrok in de zomer van 2019 naar Qatar SC. Daar kwam hij mede door een blessure in anderhalf jaar tijd slechts zestien keer in actie. Sinds begin van dit jaar is zijn contract ontbonden. De laatste weken trainde hij iedere dag voor zichzelf.

Ritme

'Ik ben fit en super sterk', reageert El Khayati. 'Het enige wat ik mis, is ritme. Ik heb al een maand of drie geen wedstrijden gespeeld. Nu even twee weken, misschien tien dagen, goed trainen met de bal en ritme krijgen, dan hoop ik dat ik ready ben.'

El Khayati vervolgt: 'Ik heb niet heel veel ritme nodig. Normaal gesproken heeft iemand in mijn situatie langer nodig, maar mijn gevoel zegt wat anders. De techniek is er, nu gewoon goed trainen, positiespelletjes spelen.'

El Khayati moet ADO Den Haag de komende maanden voor degradatie behoeden. Exact vier jaar geleden werd op 8 februari Fons Groenendijk gepresenteerd. Hij moest dezelfde missie volbrengen en deed dat met verve. In twaalf wedstrijden pakte Groenendijk 21 punten met ADO en bleef zodoende in de eredivisie. Het beslissende doelpunt waarin de Haagse club zich 'veilig' schoot werd op 23 april door El Khayati gemaakt.

Door de komst van de 32-jarige Rotterdammer voegt ADO Den Haag niet alleen een speler met persoonlijke kwaliteiten toe aan de selectie, maar ook iemand met een absolute winnaarsmentaliteit. 'Ik ben een type voetballer dat altijd wil winnen. Maakt niet uit tegen wie. Dat was in mijn eerste periode zo en dat ga ik nu weer laten zien. Wij hebben ook ieder punt nodig. Ik wil altijd winnen. Meer is niet genoeg. Het moet gewoon beter.'

De terugkeer van El Khayati werd grotendeels vormgegeven door algemeen directeur Mohammed Hamdi. 'Hij zat er kort op. Hij was kort aan het dekken. Ik heb echt prettige gesprekken gehad. Kijk, ADO is mijn club, in mijn succesvolle tijden was er een andere leiding, maar dat doet niks af aan de band met deze club. Sinds mijn vertrek bij ADO Den Haag heb ik altijd contact gehouden met Hamdi.'

Komende week kan de middenvelder zijn rentree binnen de lijnen maken. In zijn eerste periode speelde hij met rugnummer 23, nu zal dat met nummer 10 zijn. 'In mijn vorige tijd had Immers die, toen pakte ik 23. Nu kwam ik hier en dacht ik, ik ga voor nummer 10, even wat anders. Andere tijd, ander nummer. Nummer 10 is toch de positie die ik bekleed, dus vandaar. Nu hopen op mooie prestaties. Of ik net als Lex ook een ooievaar op mijn rug neem? Nee, dat laat ik aan Lex over, haha.'