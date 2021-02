Brand tuincentrum in Lisse onder controle

'Er is behoorlijk wat rook, daarom sturen we een NL Alert uit', zei de brandweer maandagmiddag. 'We raden iedereen in de buurt aan ramen en deuren te sluiten en niet hierheen te komen.' Volgens de brandweer was het pand niet meer te redden. Er waren explosies te horen van gasflessen.

Het tuincentrum vlak bij de Keukenhof in Lisse is in oktober vorig jaar overgenomen en wordt verbouwd. De opening stond gepland voor maart dit jaar. 'We zijn er helemaal kapot van,' vertelt een huilende medewerker, die op tijd naar buiten kon komen. 'Dit is niet normaal.'

Vrijdag lieten medewerkers nog enthousiast weten dat ze gingen verhuizen. 'We zijn nog steeds super hard aan het werk in onze vestiging Lisse, zodat wij jullie medio maart kunnen ontvangen in een hele mooie winkel.'

De brandweer is zeker nog een groot deel van maandagavond bezig om de brand in het tuincentrum te blussen.