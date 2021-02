Overvaller dreigt met gebroken glazen fles en haalt geld uit de kassa

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 9 februari. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het is zondag 3 januari als een 19-jarige man in de winkel staat. Hij is door een vriend gevraagd om zijn werk even over te nemen. Even voor 15.00 uur is hij een klant aan het helpen, als er een man binnenkomt. Hij draagt een capuchon en zijn gezicht is grotendeels bedekt met een mondkapje.

Omdat er op dat moment een klant bij de kassa staat, kan hij niet meteen toeslaan. Hij loopt even door de winkel en gaat al snel weer naar buiten. Zo'n tien seconden later is hij terug. Achter hem komt net een nieuwe klant naar binnen, waardoor hij nog even moet wachten en wat heen en weer loopt.

De verdachte | Beeld: Politie

Geld voor drugs

Als de klant vertrekt, slaat de overvaller toe. Hij komt achter de toonbank en bedreigt het slachtoffer met het stuk glas. Hij roept dat hij geld uit de kassa wil om cocaïne en heroïne te halen. Hij doet dat in het Turks. Het slachtoffer is zelf ook van Turkse komaf en verstaat hem daarom goed. De 19-jarige man zegt dat hij het geld niet kan geven, maar als de man dreigt het stuk glas in zijn zij te drukken, besluit hij de kassa open te maken.

De man dreigt met een kapotte fles | Beeld: Politie

De overvaller pakt er zelf een paar honderd euro uit en loopt dan heel rustig naar buiten. Hij gaat linksaf de Vaillantlaan op en daarna linksaf de Stortenbekerstraat in. Daarna ontbreekt elk spoor. De politie hoopt dat iemand de man herkent, mogelijk aan zijn kleding.

De overvaller vertrekt rustig | Beeld: Politie

