Winkeldief schopt Jumbo-medewerkster en pakt haar collega bij de keel

Op zondagmiddag 27 december is de man bij de Jumbo aan het Alphons Diepenbrockhof. Hij wil wat spullen afrekenen bij de servicebalie. Een caissière geeft aan dat het alleen bij haar collega geregeld kan worden, maar die helpt op dat moment een andere klant en geeft aan dat de man even moet wachten tot ze klaar is.

De man is kennelijk erg ongeduldig en vraagt of ze op kunnen schieten. Als het hem te lang duurt, besluit hij naar buiten te lopen zonder te betalen. Eén van de caissières gaat achter de man aan. Op het parkeerterrein achter de winkel weet ze hem in te halen.

Man wordt agressief

De vrouw zegt tegen de man dat hij niet zomaar kan weglopen zonder te betalen, maar hij zegt dat ze pech heeft. Ze wil de niet afgerekende spullen uit zijn winkelwagen pakken, maar dan wordt de man agressief. Hij pakt haar stevig vast en geeft haar meerdere keren een schop tegen haar enkels.

Een collega schiet de caissière te hulp. Ook hij raakt verwikkeld in een worsteling met de man en wordt bij zijn keel gepakt. Omstanders die zien wat er gebeurt roepen dat ze de politie gaan bellen. Dan gaat de man er snel vandoor. De medewerkers van Jumbo blijven geschrokken achter. De vrouw heeft een tijdje last gehad van de enkel waar de man tegenaan trapte.

Duidelijke beelden

De verdachte is duidelijk te zien op de bewakingsbeelden. Het gaat om een man van rond de 50 jaar oud. Hij draagt een bril, heeft een kort baardje en grijs halflang vlassig haar. Voor het incident was hij vaker in de Jumbo, dus mogelijk woont hij in de buurt.

Herkent u de man?

