Vermomde overvaller telefoonwinkel doet onvermomde voorverkenning

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 9 februari. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op maandag 26 oktober is een 17-jarige jongen aan het werk in de winkel van zijn broer, aan het Hendrik Ravesteijnplein in Rijswijk. Rond 17.30 uur komt er een man binnen, die meteen op de vitrine met iPhones af gaat. Hij wijst ernaar en zegt dat hij een iPhone wil kopen.

De medewerker pakt de sleutel van de kast en maakt die open. Hij ziet niet dat de man achter zijn rug een tas en een mes tevoorschijn haalt. Daar bedreigt hij de jongen mee: hij zegt dat hij weg moet lopen, omdat hij hem anders zal steken. Het slachtoffer schrikt enorm en rent naar de toonbank, terwijl de overvaller een aantal iPhones uit de kast haalt. Daarmee vlucht hij de winkel uit.

De overvaller dreigt met een mes | Beeld: Politie

De overvaller pakt meerdere iPhones | Beeld: Politie

Eerder bezoek

Rond 12.40 uur diezelfde middag is de eigenaar van de winkel aanwezig, als er een man langs komt die interesse heeft in een iPhone. Ze praten daar even over en daarna vertrekt de man weer. Uit de bewakingsbeelden en uit de verklaring van het slachtoffer en de eigenaar blijkt dat het om de man gaat die later die dag de winkel heeft overvallen.

De verdachte | Beeld: Politie

De verdachte | Beeld: Politie

Op beelden van het eerdere bezoek is de man te zien zonder capuchon en mondkapje op. Hij is 20 tot 25 jaar oud en zo'n 1,75 meter lang. Hij sprak met een licht Surinaams accent en gebruikte straattaal, maar dat kan ook gespeeld zijn. Een opvallend detail is dat de man een soort pukkel of een moedervlek op zijn jukbeen onder zijn rechteroog heeft.

De verdachte tijdens de overval en het eerdere bezoek | Beeld: Politie

Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem