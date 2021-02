Twee brandweermensen gewond bij grote brand Lisse

Grote brand in het tuincentrum in Lisse | Foto: Regio15

Twee brandweermensen zijn tijdens het blussen van de grote brand in tuincentrum Intratuin in Lisse gewond geraakt bij een explosie. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht, de ander kon door een ambulancemedewerker worden behandeld. 'Het gaat naar omstandigheden goed met hen', zegt de brandweer.

Rond 13.00 uur brak er brand uit in het tuincentrum aan de Heereweg in Lisse. Alle medewerkers konden op tijd naar buiten komen. Twee brandweermensen van een kazerne uit Nieuw-Vennep raakten gewond toen gasflessen explodeerden in een hoek van het pand. Ze kregen brokstukken tegen zich aan tijdens het blussen.

'Een van hen heeft een hersenschudding,' zegt een verslaggever van Omroep West in Lisse. 'We horen nog steeds af en toe gasflessen ontploffen en er is nog veel rook.' Volgens de brandweer is het pand niet meer te redden. Er wordt geprobeerd te voorkomen dat het vuur overslaat naar loodsen en aanbouwen aan de achterkant van het tuincentrum.

Opening gepland in maart

Het tuincentrum vlakbij de Keukenhof in Lisse is in oktober vorig jaar overgenomen en wordt verbouwd. De opening stond gepland voor maart dit jaar. 'Dit is heel ernstig,' zegt burgemeester Lies Spruit. 'Een ondernemer die opnieuw begint en alles bijna in orde heeft en dan gaat alles in rook op. Het is vreselijk.'

De burgemeester zegt goede hoop te hebben dat de eigenaar de boel weer zal opbouwen. 'Maar eerst moeten ze dit verwerken. Morgen of overmorgen kunnen we kijken of we ergens mee kunnen helpen.'

LEES OOK: Grote brand bij tuincentrum Intratuin Lisse: 'We zijn er helemaal kapot van'