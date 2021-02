Milieuclub wil dat extra parkeerplaatsen museum Voorlinden alsnog verdwijnen

De organisatie Mobilisation for the Environment (MOB) wil dat het tweede parkeerterrein bij museum Voorlinden aan de Buurtweg in Wassenaar alsnog verdwijnt, vanwege de stikstofuitstoot. Dat bleek maandag tijdens een rechtszitting bij de Raad van State in Den Haag. Het museum legde enkele jaren geleden vanwege de grote drukte 270 nieuwe parkeerplaatsen aan. Bovenop de 116 parkeerplaatsen die er al waren.

Museum Voorlinden dacht dat een nieuwe vergunning daarvoor niet nodig was. Daar oordeelde de rechter toch anders over. Vanwege de ligging vlakbij natuurterrein Meijendel en Berkheide in Wassenaar had het museum een natuurbeschermingsvergunning moeten aanvragen bij de provincie Zuid-Holland. De stikstofuitstoot door het autoverkeer naar het tweede parkeerterrein zou mogelijk een negatieve impact kunnen hebben op de omliggende flora en fauna in de duinen.

Ook de provincie Zuid-Holland en de gemeente Wassenaar vonden dat het museum een vergunning had moeten aanvragen voor het tweede parkeerterrein. Vorig jaar deed het museum dat alsnog, en kreeg de vergunning afgelopen oktober.

'Nog steeds illegaal'

Tijdens een zitting bij de Raad van State in Den Haag, de hoogste bestuursrechter van Nederland, betoogde de milieuclub MOB dat het stikstofprobleem nog steeds niet is opgelost. Ook zou het tweede parkeerterrein problemen veroorzaken met de afwatering in het duingebied. 'Het parkeerterrein kan er niet blijven liggen', zei de woordvoerder van MOB. 'Het moet er hoe dan ook weg.'

Hij beklaagde zich er ook over dat de provincie geen actie onderneemt tegen het tweede parkeerterrein, dat in zijn ogen nog steeds illegaal is.

Stikstoofuitstoot

Museum Voorlinden vindt dat ze helemaal geen natuurvergunning had hoeven aanvragen. De woordvoerster van het museum betoogde maandag bij de Raad van State dat de stikstofuitstoot door het autoverkeer naar het tweede parkeerterrein 'niet significant' is.

De Raad van State doet over zes weken uitspraak.

