Ruim 600 studenten mboRijnland gestart met ‘unieke’ online stage

Dat het in coronatijd moeilijk is om een stageplek te krijgen, speelt veel opleiding parten. Toch zijn ruim 600 studenten van mboRijnland maandag gestart met hun stage, maar dan wel online. Het gaat om eerste- en tweedejaars studenten van verschillende opleidingen binnen College Economie. Volgens mboRijnland gaat het om een uniek project.

Door de coronacrisis zijn de beschikbare stageplekken in heel Nederland sterk afgenomen. Studenten zonder stageplek wordt op deze manier een goed alternatief geboden. 'Het is geweldig om te zien dat het is gelukt om in korte tijd en in samenwerking met het bedrijfsleven ruim 600 studenten voor de komende acht weken een alternatieve stage aan te bieden', zegt Aad Korthout, teamleider bij mboRijnland bij mediapartner Studio Alphen.

De studenten gaan aan de slag met een opdracht van het (internationale) bedrijfsleven in teams van vijf à zes studenten. Ze worden begeleid door twintig coaches en zo'n 25 bedrijven. 'Naast de internationale ervaring die ze opdoen geeft het de studenten weer een boost aan motivatie en inspiratie om met hun vak bezig te zijn en zich persoonlijk te ontwikkelen', vertelt Korthout.

Fictief bedrijf Stavero

Ook andere opleidingen zijn creatief in het aanpakken van het tekort aan stageplekken. Eerder werd door de School voor Economie van het ROC Mondriaan in Den Haag het fictieve bedrijf STAVERO opgericht. Leerlingen krijgen hier opdrachten die lijken op taken tijdens een stage.

