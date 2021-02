Kweker over zijn ingestorte kas door sneeuw: 'Het voelt alsof mijn huis is afgebrand'

Kweker Peter Lievaart uit Naaldwijk voelt zich verslagen. Zondag zag hij hoe zijn lust en zijn leven, freesiakwekerij Lievaart en Zonen, in elkaar zakte. 'Gelukkig waren er geen mensen aan het werk, anders was het leed helemaal niet te overzien geweest.'

Gedurende de dag ziet de Naaldwijkse kweker dat de berg sneeuw op zijn lage kas - die tegen de wat hogere aanstaat - steeds verder oploopt. 'De sneeuw waaide van de hoge op de lage', legt hij uit, wijzend naar nog een heel klein gedeelte van zijn kwekerij dat overeind staat.

Uiteindelijk kan die kleine kas de inmiddels 1 meter hoge berg niet meer houden. 'Hij is in de nok geknakt en de rest van de kas is als een soort domino-effect meegegaan.' De kweker kan het nog steeds niet bevatten. '12.000 meter glas is ingestort, het is gewoon ongelooflijk. We hadden nooit gedacht dat dit zou kunnen gebeuren.'

Verzekeringen hebben het er maar druk mee

Ook de verzekeringen van de kwekers hebben niet voorzien dat de schade zo groot zou zijn. 'Natuurlijk wisten we dat het zou gaan sneeuwen, maar dat er complete constructies zouden instorten, nee dat niet,' zegt verzekeraar Danny van der Velden. Het zijn vooral situaties waarbij een kas tegen een schuur of lagere kas aanstond. 'Of we dit in de toekomst kunnen voorkomen? Natuurlijk praten we daar vandaag over, maar ik denk het niet. Dit is een stukje natuur, daar doe je niet veel tegen.'

Hoe groot de schade precies is, blijkt pas over een paar dagen. De bloemen en planten in de kas zijn nu onbeschermd. 'Hoeveel vorst krijgen de overgebleven bloemen nog over zich heen? Hoeveel kunnen we straks echt weggooien?,' vraagt orchideeënkweker Lennart Stolze uit De Lier zich af. Bij zijn kas gebeurde precies hetzelfde als in Naaldwijk. 'Wat de impact precies zal zijn op ons bedrijf weten we nog niet. We zitten nu vooral in de regelstand.'

Gelukkig geen gewonden

Toch is er één lichtpuntje voor de kwekers. 'Ik ben heel dankbaar dat het niet tijdens werktijd is gebeurd.' zegt Peter Lievaart. 'Als de kas vanochtend om 7.00 uur was ingestort dan hadden er zomaar zes bloemplukkers onder kunnen liggen. Dan was het echt een ramp geweest.'

