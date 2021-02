Gevaar op vallend glas geweken: gevels rijksgebouw Rijnstraat weer veilig

De gevels van het rijksgebouw aan de Rijnstraat naast het Centraal Station in Den Haag zijn zo veilig dat er geen extra maatregelen in de omgeving meer nodig zijn. De overkapping van de Koningstunnel is daarom verwijderd. Ook hoeft de straat niet meer afgezet te worden bij harde wind. Dat meldt wethouder Martijn Balster aan de gemeenteraad.

Het voormalig ministerie van VROM werd een paar jaar geleden voor 267 miljoen euro compleet gerenoveerd. In 2017 werd het gebouw aan de Rijnstraat heropend door Koning Willem Alexander. Het biedt nu plaats aan onder meer het ministerie van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat.

Sinds midden 2019 traden er onverwachte breuken op in de ruiten. Het risico bestond dat ze naar beneden zouden vallen en dus schade of letsel zouden kunnen veroorzaken. Daarom kwam er een tijdelijke kap over de naastgelegen ingang van de Koningstunnel en werd de Turfmarkt bij zware wind afgesloten. Dit tot irritatie van de ondernemers die hier zijn gevestigd.

Meerdere oorzaken van gebroken ruiten in beeld

Toch lijken de maatregelen niet overbodig. Want tussen juni en augustus 2019 braken vijf ruiten van de atriumgevels aan de noordzijde. In maart 2020 barstte nog een zesde ruit. Onderzoek van TNO leerde dat er verschillende mogelijke oorzaken zijn voor de barsten in de ruiten.

Na stevige druk van de gemeente Den Haag zijn afgelopen zomer maatregelen getroffen: alle ruiten werden afgeplakt met een veiligheidsfolie. 'Dit zorgt ervoor dat ruiten die breken niet naar beneden kunnen vallen en op een geschikt moment, maar wel zo snel mogelijk, kunnen worden vervangen,’ aldus Balster. Ook werden voegen vervangen.

Folie zorgt nu voor veiligheid

Sindsdien is er nog één ruit gebroken. Die bleef echter vanwege het folie in de sponning zitten. 'De veiligheid is daarmee geborgd', stelt de wethouder. Volgens hem voldoet de gevel daarmee weer aan de veiligheidseisen en zijn extra maatregelen niet meer nodig.

Het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van het gebouw, blijft nog wel onderzoeken hoe de ruitbreuken exact ontstaan en hoe ze kunnen worden voorkomen.

