Golden Earring, het doek valt: bij West zie je drie documentaires

Golden Earring is begin jaren zestig opgericht door de Haagse buurjongens Rinus Gerritsen (bas/toetsen) en George Kooymans (gitaar/zang). Als Barry Hay (zang/gitaar) en Cesar Zuiderwijk (drums) zich eind jaren zestig bij hen voegen, is de klassieke line-up van de band compleet. Al snel maakt Golden Earring internationaal furore. Met Radar Love en Twilight Zone breekt de band wereldwijd door. In eigen land gelden de Haagse vrienden als de meest succesvolle band ooit, met maar liefst zestig hits op hun naam.

Making Tits ’n Ass

Als je denkt dat het maken van een nieuwe plaat voor een ervaren band als Golden Earring een fluitje van een cent is, dan kom je bedrogen uit. In de documentaire Making Tits ’n Ass uit 2013 worden de mannen gevolgd bij het maken van een nieuwe album. Je ziet hoe de bandleden inmiddels met elkaar kunnen lezen en schrijven en toch gedreven zoeken naar het typische Earring geluid. Tussen de opnamen door vertellen ze met de nodige Haagse humor hoe de nieuwe nummers tot stand zijn gekomen.

The Beat behind Golden Earring

'Wij zijn voor een groot deel bepalend voor de sound van de band.' Drummer Cesar Zuiderwijk en bassist Rinus Gerritsen zeggen het vol overtuiging. De aandacht richt zich vaak op zanger Barry Hay en gitarist George Kooijmans.

In de documentaire uit 2015 treden Rinus en Cesar uit de schaduw. Aanleiding vormt het jubileumconcert dat de Haagse band ter gelegenheid van hun vijftigjarig bestaan geeft in de Ziggo Dome.

Regisseur Marcel de Vré volgde de ritmesectie van Golden Earring in de maanden voorafgaand aan het jubileumconcert. Oude nummers worden afgestoft en vernieuwd. In de computer vindt Rinus Gerritsen de originele versies van beroemde hitsongs, zodat hij kan uitzoeken wat de basis vormde voor wereldhits als Radar Love en Twilight Zone.

Rinus Gerritsen vertelt over zijn geheel eigen stijl op de bas, die een belangrijk kenmerk vormt van het Earring geluid. De bas is bij hem vaak niet ondersteunend, maar een aparte melodielijn. 'Ze vragen me wel eens op een traditionele manier te spelen, maar dat doe ik niet. Dan is het gelijk geen Earring meer.'

En voor Cesar is spektakel een essentieel onderdeel van de roemruchte liveband. Hij bouwt zijn drumstel op een speciale manier op, in dienst van muziek en theater.

Five Zero concert in Ziggo Dome

Compilatie van het jubileumconcert van Golden Earring in de Ziggo Dome. De legendarische Nederlandse rockband viert op 12 december 2015 zijn vijftigjarige jubileum in deze concertzaal.

Tijdens hun 'Five Zero' show passeert vijftig jaar onvergetelijke rock-'n-roll de revue met wereldhits als Radar Love, Twilight Zone en When The Lady Smiles. Wat in al die vijftig jaar Golden Earring onveranderd is gebleven, zijn hun liveshows en de rauwe energie die de mannen op de bühne ontketenen.

Het vuur en de passie van de bandleden laait nog even hevig op als altijd. In de uitverkochte Ziggo Dome is het bijna drie uur lang een groot feest. We zenden een compilatie van de hoogtepunten van het concert uit, met onder andere de hits Back Home, Another 45 Miles en Radar Love.

