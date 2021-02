Robin Haase strandt in eerste ronde Australian Open

Robin Haase in actie in Melbourne | Foto: ANP

Tennisser Robin Haase is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van de Australian Open. De 33-jarige Hagenaar verloor in Melbourne in vier sets van de als 28e geplaatste Serviër Filip Krajinovic: 7-6 (4) 6-3 4-6 6-2.

Haase was als 'lucky loser' aan het eerste grandslamtoernooi van 2021 toegevoegd, nadat de Fransman Richard Gasquet zich had afgemeld. De Nederlander, gezakt naar de 197e plaats op de wereldranglijst, had zich niet rechtstreeks via de kwalificaties weten te plaatsen. Met Krajinovic kreeg hij bij de loting een tegenstander die met de 31e plaats veel hoger op de ATP-ranking staat, maar van wie hij in een eerdere ontmoeting wel had weten te winnen.

Haase kwam in de eerste set een break achter, maar knokte zich weer terug tot 5-5. In de tiebreak moest hij echter de set laten aan de Serviër met 7-4. In de tweede set kwam Haase een break achter die hij niet kon herstellen. Maar gewonnen gaf de Nederlander zich niet. Hij bleef goed bij zijn tegenstander in de derde set en pakte op 5-4 de break en de set. Twee snelle breaks in de vierde set werden Haase fataal. Krajinovoic kon op 5-2 de partij uitserveren en benutte zijn eerste matchpoint.

Arantxa Rus

Op de eerste dag van het toernooi werd ook Arantxa Rus al uitgeschakeld. De Monsterse verloor in twee sets van de 19-jarige Iga Swiatek. De Poolse tennisster had vorig jaar nog verrassend het Grand Slam-toernooi van Roland Garros gewonnen. Rus verloor het duel in twee sets.

