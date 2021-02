Helft Haagse verhuurmakelaars is bereid op verzoek te discrimineren

Wie in Den Haag een woning wil huren, heeft een aanzienlijke kans gediscrimineerd te worden. Ongeveer 57 procent van de verhuurmakelaars is bereid om op verzoek van de opdrachtgever te discrimineren op migratieachtergrond of seksuele geaardheid. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau RIGO, in opdracht van de gemeente Den Haag.

Met mysterie mails en calls is getest in hoeverre verhuurmakelaars discrimineren. Een kwart van hen liet blijken wel te weten dat het selecteren van kandidaten op deze manier verboden is, schrijft de gemeente Den Haag. Mensen die een woning zoeken met een niet-westerse achternaam hebben een kans van 18,8 procent om benadeeld te worden. Homoseksuele koppels worden 8,5 procent vaker nadelig benadeeld dan heteroseksuele koppels.

Wethouder Martijn Balster (Wonen) vindt dit onacceptabel. 'Discriminatie zorgt voor een tweedeling en ongelijke kansen. Iedereen in Den Haag moet fatsoenlijk en betaalbaar kunnen wonen. We gaan extra maatregelen nemen en discriminatie hard aanpakken', zegt hij.

Stadsbestuurder met verhuuders in gesprek

De gemeente Den Haag hoopt dan ook dat mensen die gediscrimineerd worden dat melden en aangifte doen. Daarvoor is betere voorlichting nodig, zodat huurders 'Den Haag Meldt' en de politie beter weten te vinden.

Ook wil het stadsbestuur met verhuurders in gesprek. 'Het voorkomen van discriminatie moet onderdeel zijn van het beleid van verhuurders. Ook impliciete aannames en vooroordelen moeten bespreekbaar worden gemaakt, waarbij helder is dat discriminatie onaanvaardbaar en strafbaar is.'

GroenLinks en PvdA zijn geschrokken

Daarnaast gaat de gemeente onderzoeken of discriminatie gekoppeld kan worden aan het verhuurvergunningssysteem dat er gaat komen voor de particuliere sector. Ook gaat Den Haag pleiten voor meer landelijke wet- en regelgeving om discriminatie op de woningmarkt te bestrijden. En het onderzoek naar discriminatie op de woningmarkt wordt een jaarlijks onderzoek.

Eind 2021 wordt de raad geïnformeerd over de vorderingen, waarbij wordt bekeken of er nog meer nodig is om discriminatie op de woningmarkt effectief te bestrijden.

Ook partijen GroenLinks en PvdA hebben laten weten dat ze een hardere aanpak willen tegen discriminatie. 'Het is echt onacceptabel dat dit gebeurt. Ik schaam me diep voor onze stad', aldus raadslid Mariëlle Vavier. Volgens GroenLinks is het al moeilijk genoeg om een huis te vinden. 'Wie je bent of van wie je houdt mag die zoektocht niet nog zwaarder maken.'

'Makelaars die discrimineren aanpakken'

'Deze verschrikkelijke cijfers laten nog maar eens zien dat discriminatie een alledaagse praktijk is. Mensen van kleur en queerpersonen moeten helaas altijd harder lopen dan hun medemensen om hetzelfde te bereiken', aldus raadslid Serpil Ates. Volgens GroenLinks moeten ook makelaars die discrimineren aangepakt worden.

Iedereen heeft recht op een goede woning - Mikal Tseggai, fractievoorzitter PvdA

Ook de Haagse PvdA is diep geschrokken van het onderzoek. 'Discriminatie op de woningmarkt is simpelweg onacceptabel en verwerpelijk. Iedereen heeft recht op een goede woning. Wat je naam, achtergrond of geaardheid ook is. Het is dan ook vreselijk om te zien dat discriminatie in onze internationale stad van vrede en recht toch nog een alledaagse praktijk is. Dat moet anders en eerlijker', zegt fractievoorzitter Mikal Tseggai.

