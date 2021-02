Oplossing in zicht voor zomerhitte in Leidse studentenflats: 500 airco's

De twee flats aan het Hildebrandpad zijn destijds zo duurzaam gebouwd dat ze de warmte in de winter heel goed vasthouden. Maar in de zomer werkt dat hetzelfde en daardoor is de warmte nauwelijks weg te krijgen. Dat de flats grotendeels vol in de zon staan en ook nog eens zwart zijn helpt ook niet mee. Eén van de studenten die last van de warmte had was Amber Biemans. 'Ik ben inmiddels naar de schaduwkant verhuisd, maar ik ben heel blij voor de mensen aan de zonkant', zegt ze over de mail die ze ontvangen heeft. 'Alleen had ik me nog niet direct gerealiseerd dat het om airco's ging.'

Zo direct staat het ook niet in de mail. Daarin staat dat onderzoeksbureau Nieman adviseert om een Variable Refrigerant Flow-systeem te plaatsen in de twee flats. Dat is een klimaatsysteem dat wordt toegepast in situaties waarbij meerdere ruimtes afzonderlijk verwarmd of gekoeld moeten worden. 'In elke studio komt een unit die wordt opgehangen aan een wand in de woning. Die wordt aangestuurd door een grotere unit op het dak. De temperatuur is per studio te regelen. Je betaalt dus voor je eigen verbruik', staat in de mail te lezen.

De 'zwarte dozen' zoals de studentenflats aan het Hildebrandpad ook wel genoemd worden | Foto: Robbert van Cleef

Een miljoen euro

'In de volksmond is dat gewoon een airco', zegt een woordvoerder van DUWO. 'Maar het is nog niet definitief want onze Raad van Commissarissen moet er nog een besluit over nemen.' De aanschaf van 500 airco's kost de studentenhuisvester namelijk ruim een miljoen euro. Bovendien zijn de airco's geen duurzame oplossing en daar was DUWO wel naar op zoek.

'De achterliggende gedachte hiervan is dat we onze huisvesting betaalbaar willen houden en ook maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen ten aanzien van het klimaat. Uiteindelijk wees het onderzoek van Nieman toch uit dat alleen een goed klimaat te realiseren is door een actieve vorm van koelen in te zetten.'

Kosten voor studenten onduidelijk

Hoeveel de studenten zouden moeten gaan betalen voor het systeem is nog onduidelijk. 'Dat moeten we nog verder uitzoeken', zegt de woordvoeder. 'Maar dat zal ook heel erg afhangen van hoe de bewoner het gaat gebruiken. Als je het aan laat staan als je een paar dagen weg bent lopen de kosten natuurlijk aardig op.'

'Ik ben blij dat DUWO advies heeft gevraagd om het probleem op te lossen', zegt bewoonster Eva Verloop. 'Zeker nu blijkt dat de eerder genomen maatregelen niet werken. Jammer dat er zoveel media-aandacht en een huurcommissie aan te pas moest komen, maar al met al lijkt het tot een goed eind te komen.'

Huurdersvereniging Bres is voorzichtig positief. 'Ik ben blij dat er aan een oplossing gewerkt wordt, maar we moeten eerst nog maar eens zien of de Raad van Commissarissen akkoord gaat,' aldus woordvoerder Arnaud van Haaster.

LEES OOK: VVD schiet studenten in bloedhete flats te hulp: 'Veertig graden is niet goed leefbaar'