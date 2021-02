Speciale ziekenhuis 'light'-bedden in Zoetermeer om ouderen te helpen weer zelfstandig te worden

In Zoetermeer komen 'ziekenhuis light'-bedden voor ouderen die te goed zijn voor een ziekenhuis, maar te slecht zijn om thuis te blijven. Het gaat in eerste instantie om twee bedden waar ouderen geobserveerd kunnen worden en waar samen met allerlei hulpinstanties wordt gekeken hoe zij weer goed zelfstandig kunnen leven. De bedden zijn een initiatief van de gemeente, Zoetermeerse huisartsen, verzekeraars en het Regionaal Expertisecentrum Ouderen.

Het komt volgens de gemeente geregeld voor dat mensen op leeftijd zich met een klacht melden bij de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis, terwijl er meer dingen aan de hand zijn. Als dan die ene klacht is verholpen in het ziekenhuis wordt de patiënt weer naar huis gestuurd, maar bestaat het risico dat die binnen de kortste keren weer in het ziekenhuis staat met een ander probleem.

Om dat te voorkomen is een organisatie opgetuigd met allerlei gezondheidsorganisaties. De speciale bedden zijn daar onderdeel van. Ze zijn bedoeld voor ouderen die dringend hulp nodig hebben, maar te goed zijn voor het ziekenhuis. Als de huisarts vermoedt dat er meer aan de hand is dan alleen één probleem, kan de patiënt een paar dagen worden opgenomen op de speciale afdeling van het verpleeghuis.

Goed kijken en even op adem komen

De huisarts en gespecialiseerde verpleegkundigen gaan dan een paar dagen lang goed kijken of ze erachter kunnen komen wat die andere problemen zijn. Ook kan de patiënt even bijkomen. Het is de bedoeling de oudere op deze manier weer goed op de rit te krijgen, zonder dat er een ziekenhuisopname bij komt kijken.

Het gaat in eerste instantie om een proef waar tien huisartsen aan meedoen. Als alles goed verloopt wordt het aantal bedden uitgebreid en kunnen alle 75 huisartsen uit Zoetermeer mee gaan doen.

Snelle vergrijzing

De speciale bedden zijn onderdeel van een veel groter project: Zoetermeer 2025. Dat is gestart door de gemeente, de huisartsen, verzekeraars en het Langeland Ziekenhuis. Aanleiding is het feit dat Zoetermeer volgens de gemeente veel sneller vergrijst dan andere gemeenten in Nederland. Dat komt omdat de stad vooral in de jaren 60 en 70 explosief is gegroeid. De mensen die er toen zijn komen wonen, zijn nu bejaard.

