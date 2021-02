Kweker Peter van ingestorte kas: 'Gelukkig heeft een deel van de planten het gered'

Kweker Peter Lievaart kan een klein beetje opgelucht adem halen. Nadat 12.000 meter van zijn freesiakwekerij zondagavond volledig instortte, lijkt de aangrenzende kas gered. 'Er is met man en macht gewerkt om de gevel te herstellen. Als dat niet was gebeurd, dan waren deze bloemen weggevroren.'

Het blijft een onwerkelijk gezicht: een kas die volledig plat ligt én overal waar je kijkt zie je scherven glas. De ravage is twee dagen nadat de kas van freesiakwekerij Lievaart & Zn. in Naaldwijk instortte, nog steeds groot. 'Maar er is wel keihard gewerkt om de schade bij de aangrenzende kas te beperken', vertelt eigenaar Peter Lievaart.

Hij was er zelf bij toen zondagavond zijn kleine kas instortte, nadat er een lading sneeuw van de hoge kas op was gewaaid. 'De zijgevel van die hoge kas, is ook volledig verwoest. Daarnaast was de waterpomp die de ketel aanstuurt en die in de kleine kas stond, kapot gevroren. Kortom, op een gegeven moment was het ook in de hoge kas -3 graden. Als daar niks aan gedaan werd, zouden ook die bloemen kapotvriezen. Het was gisteren als voetbal in blessuretijd: we moesten het winnende doelpunt maken.'

Niet normaal hard gewerkt

Uiteindelijk lukt dat met een heel Westlands team van installateurs en slopers. 'Het is niet normaal hoe hard er gewerkt is. Echt de Westlandse mentaliteit heb ik hier gezien; ik kreeg er tranen van in mijn ogen. Om 21.00 uur gisteravond deed de ketel het en hing er een plastic gevel bij de grote kas.'

Ook bij kwekerij de Westlandse aardbei, waar een deel van de kas instortte, wordt vandaag alles gedaan om de plantjes niet kapot te laten vriezen. 'Dat vinden we voor nu het belangrijkste. Anders zijn we nog verder van huis. Daarom is er vandaag ook hier een noodscherm geplaatst.'

Grote kas gered

Hoeveel de verzekering uiteindelijk uitkeert, blijkt nog onbekend. Zeker omdat natuurrampen meestal niet worden vergoed. 'We zullen op bepaalde stukken waarschijnlijk aan het kortste eind trekken,' aldus Peter Lievaart. 'Maar we zijn in principe goed verzekerd met een opstal- en gewasbeschermingsverzekering.'

De kweker krijgt van alle kanten uit de omgeving nog steeds hulp aangeboden. 'Voor nu is gedaan wat gedaan moest worden. Binnen twee weken, wordt het puin hier schoongeveegd. Maar we zitten er alweer een stuk beter bij dan zondagavond. Natuurlijk dit is weg', wijzend naar de verwoeste kas achter hem. 'Maar dáár in die grote kas, die bollen, die zijn gered.'

