Cok redt zijn hondje uit ijskoud water: 'Ik ging bijna kopje onder'

'Ik moest het water in', vertelt Cok een paar uur later lachend aan Omroep West. Hij liet samen met zijn dochter hun jonge hond Bodhi uit in het Sijtwendepark in Voorburg. Net toen zijn dochter de hond wilde aanlijnen, zag Bodhi vogels en sprintte erachteraan. 'Ik dacht, ze gaat niet op het ijs, maar ze zag dat de vogels er ook op gingen en ineens boem, was ze weg', vertelt Cok.

'Het hondje is nog zo jong, ze had nog nooit ijs gezien.' Het lukte Cok niet meer om Bodhi aan te lijnen. 'Ze luisterde niet meer, was helemaal blind en rende zo een wak in. Toen kon ze er niet meer uit.'

Kopje onder

Cok bedacht zich geen moment en sprong achter het beestje aan. 'Ik dacht, het valt wel mee met de diepte, maar ik ging bijna kopje onder. Ik moest ook nog het ijs kapotmaken.' Cok redde zijn hondje en besloot even bij te komen op het eilandje. 'Ik wilde daarna weer terug gaan. Je moet dan nog het hondje boven water houden.'

Ondertussen hadden mensen op de kant al gebeld voor hulp. 'Ik ben in de ambulance nagekeken, netjes thuisgebracht en heb lekker gedoucht.' Met Bodhi en Cok gaat het inmiddels weer prima: 'Ze ligt nu lekker te slapen.'