Haagse PvdA heeft strijdplan tegen corona-armoede

De PvdA in de Haagse gemeenteraad komt met een strijdplan tegen armoede in de stad. Door corona zijn de verschillen tussen arm en rijk nog duidelijker geworden stelt de partij. Daarom wil de partij onder meer dat er een slimme Ooievaarspas komt en er een speciaal noodpotje wordt ingesteld voor acute problemen, zoals de reparatie van een auto.

Corona legt de verschillen in Den Haag onder een vergrootglas, zegt PvdA-raadslid Janneke Holman. 'Tussen gezinnen in een riante eengezinswoning en laptops voor alle kinderen voor thuisonderwijs, en gezinnen in een klein appartement waar nauwelijks geld is voor een goede internetverbinding', zegt ze. 'Tussen mensen met een vaste baan en de zekerheid van een inkomen en mensen met een flexbaan in zwaar getroffen sectoren als de horeca en detailhandel. Nog nooit waren de verschillen tussen arm en rijk zo glashelder.'

In het actieplan 'Armoedebestrijding in tijden van corona' doet Holman een aantal voorstellen om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen. Zo wil ze dat er een slimme Ooievaarspas komt. Daarmee kunnen mensen en gezinnen die een inkomen hebben van maximaal 130 procent van het sociaal minimum gebruik maken van korting op sporten, op muziekles, naar het museum en kunnen kinderen en ouderen gratis met het openbaar vervoer.

Ooievaarspas

'Toch is er een hardnekkig probleem', zegt Holman. 'De Ooievaarspas en Ooievaarsregelingen zijn beschikbaar voor mensen met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum. Als je net iets meer gaat verdienen vallen deze regelingen, maar ook andere toeslagen, in één klap weg. Een gevolg wat bekend staat als de armoedeval.'

Daarom wil de PvdA dat de Ooievaarspas beschikbaar komt voor iedereen met een inkomen tot 150 procent van het sociaal minimum. Holman: 'Daardoor kun je tot 130 procent volledig gebruik blijven maken van de Ooievaarspas, maar lopen de regelingen daarna stapsgewijs af zodat Hagenaars met een laag inkomen niet in één klap alle inkomensondersteuning verliezen.'

Noodpotje

Verder pleit de PvdA voor een maatwerkbudget. 'Dat is een noodpotje waarmee bureaucratie wordt doorbroken en mensen flexibel geholpen kunnen worden met uitgaven die normaal niet binnen de regeltjes passen', zegt Holman. 'Een autoreparatie zodat iemand zijn auto en daardoor zijn baan kan behouden, het betalen van die ene rekening zodat iemand zijn bedrijf overeind kan houden of niet uit huis gezet kan worden. Kortom: de ruimte om te doen wat nodig is.' Er loopt al een proef met het maatwerkbudget en deze proef zou omgezet moeten worden tot beleid.

Daarnaast wil de PvdA aandacht voor ondernemers. 'Uit de armoedemonitor van Den Haag blijkt dat mensen met een eigen bedrijf en werkende armen het minst gebruik maken van minimaregelingen. Dat bereik moet beter', vindt Holman. 'Ook is er een wereld te winnen als het gaat om het verminderen van papierwerk en invulformulieren, wat mensen huiverig maakt om überhaupt een aanvraag te doen.' Woensdagochtend praat de gemeenteraad over het armoedebeleid van Den Haag.

LEES OOK: Haagse Markt deelt voedselpakketten uit: 'Het is heel erg dat dit nodig is'