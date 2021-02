Eerste kinderen op het ijs in De Lier: 'Zo, dit is echt lang geleden'

Tientallen kinderen binden na schooltijd daarom fanatiek de ijzers onder voeten om een poging op het ijs te wagen. 'We zijn lekker vroeg klaar, dus we kunnen lekker snel gaan schaatsen', zegt een jongen enthousiast. 'Het gewoon leuk om hard te gaan en een beetje te vallen', zegt een ander.

Twee meiden zijn blij dat ze nog mogen schaatsen, want in maart en april worden ze 13 jaar. In verband met de coronamaatregelen zal de ijsbaan van de club alleen opengaan voor kinderen tot 12 jaar. Nu kunnen ze dus volop genieten van ijs, al is dat wel weer even wennen. 'Zo, dit is echt lang geleden', roepen ze als ze de eerste stapjes op de schaatsbaan zetten.

De ijsbaan lag er dinsdag aan het einde van de middag niet goed meer bij. Het leek er even op dat de avondklok roet in het eten zou gooien om de baan voor woensdag weer op te knappen. Maar na een bezoek van de burgemeester heeft de ijsclub een ontheffing gekregen om de hele nacht door te kunnen gaan. 'Anders krijgen we die baan niet goed', zegt de ijsmeester.

