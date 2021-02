Station Boskoop Snijdelwijk beste station van Zuid-Holland

Het best scorende station van Zuid-Holland, Boskoop Snijdelwijk, werd in 2017 geopend. Vier keer per uur stopt op het station de R-net sprinter tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. R-net is een verzamelnaam voor hoogwaardig openbaar vervoer in de Randstad.

Station Boskoop Snijdelwijk | Foto ANP

Het treinstation van Waddinxveen is de afgelopen vijf jaar het hardst gestegen in de waardering van reizigers. Dat blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor 2020, een onafhankelijk onderzoek door I&O Research in opdracht van NS en ProRail, dat ieder kwartaal wordt uitgevoerd. Vorig jaar was station Delft de grootste stijger.

Gelijkvloerse instap mogelijk

Station Waddinxveen kreeg in 2019 nieuw stationsmeubilair, zoals bankjes en verlichting. Daarnaast werd de perronhoogte aangepast waardoor gelijkvloerse instap mogelijk werd.

Zo’n 70.000 reizigers werd afgelopen jaar gevraagd wat zij van hun treinstation vonden. Daaruit blijkt dat Nederlanders nog nooit zo tevreden waren over de stations als afgelopen jaar. Ruim 79 procent van de reizigers was positief en gaf een 7 of hoger, tegenover 77 procent in 2019. In 2015 was dit nog 67 procent. De NS is beheerder van alle stations.

Door corona was het aantal ondervraagde reizigers afgelopen jaar flink lager. Reizigers kregen naast de algemene vragen ook de nieuwe vraag hoe ze de coronamaatregelen op het station ervaren. Reizigers gaven een ruime 7 voor de corona-aanwijzingen op het station, zoals bestickering en looproutes.

