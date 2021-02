Zorgen om vermist meisje (12) uit Voorburg; Vermist Kind Alert verstuurd

De politie maakt zich zorgen om een 12-jarig vermist meisje. Het kind is dinsdagochtend voor het laatst gezien op het Oosteinde in Voorburg. Vanwege haar vermissing is een Vermist Kind Alert verstuurd.

Het meisje heet Mergem Veli. Dinsdagochtend rond 11.15 uur vroeg ze aan iemand waar tramlijn 4 reed. Dat was op het Oosteinde in Voorburg. Daarna is Mergem niet meer gezien. De politie heeft haar naam en een foto dinsdagavond verspreid.

Mergem droeg dinsdagochtend een beige vest en een lichtgekleurde broek. Verder had ze een rood tasje en een roze rugtas bij zich. Mensen met informatie worden verzocht de politie te bellen. Dat kan via 0800-6070.

Verschil met AMBER Alert

Een Vermist Kind Alert is iets anders dan een AMBER Alert, dat wordt uitgegeven als een vermist of ontvoerd kind in levensgevaar is. Bij een Vermist Kind Alert zijn er 'ernstige zorgen om het welzijn van een vermist kind.' Zo'n alert wordt ongeveer twintig keer per jaar uitgegeven.

LEES OOK: Wat te doen bij een vermissing? Vijf vragen aan een deskundige