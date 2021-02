Winterweer: Hoogheemraadschap zet gemalen zoveel mogelijk uit om ijsgroei te bevorderen

Drukte in NS-treinen door winterweer

NS en ProRail willen ook donderdag een dienstregeling rijden met Sprinters en een aantal intercity's, meldt de NS woensdag. 'Doel is om zoveel mogelijk treinen te rijden om reizigers zo snel en zo betrouwbaar mogelijk op hun bestemming te brengen. Hoewel we deze dienstregeling nu zo plannen, moeten reizigers rekening houden met uitval van treinen als gevolg van storingen.'

Volgens de NS blijft het strenge winterweer invloed houden op spoor en dienstregeling.

Het Hoogheemraadschap van Delfland neemt maatregelen om de ijsgroei op sloten en vaarten te bevorderen. Daarmee wil het zich inzetten om schaatsplezier daar waar het kan mogelijk te maken. Het waterschap zet gemalen zo veel mogelijk uit en stelt een vaarverbod in voor alle regionale vaarten in het gebied. Om het ijs te laten groeien is het nodig dat er geen of nauwelijks water wordt weggepompt.

Schaatsers die op dichtgevroren vaarten en kanalen een tocht willen maken, moeten uit de buurt blijven van gemalen en stuwen. Het ijs is daar zwakker, omdat het aan de onderkant afslijt door de werking van het gemaal. Ook een gemaal dat niet werkt trekt water aan en kan het ijs onzichtbaar verzwakken, waarschuwen de waterschappen woensdag.

In veel NS-treinen is het erg druk, omdat er vanwege het winterweer minder treinen rijden. De vervoerder herhaalt daarom de oproep om alleen de trein te pakken als het noodzakelijk is. Door het winterweer heeft de NS minder treinen beschikbaar en rijden er voornamelijk sprinters, die korter zijn dan intercity's.

Cyclus schuift inzameling papier en karton op vanwege winterweer

De inzameling van oud papier en karton op woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 februari in Reeuwijk, Driebruggen en Waarder gaat niet door. De inzameling verschuift naar de eerstvolgende inzameldag. De ophaaldienst adviseert de inwoners van deze gemeentekernen de afvalkalender te raadplegen voor meer informatie.

Geen donderdagmarkt Prins Hendrikplein op 11 februari

Vanwege bevroren sneeuw gaat de weekmarkt op het Prins Hendrikplein donderdag 11 februari niet door, meldt de Gemeente Den Haag op Twitter.

Normaliter kunnen consumenten hier elke donderdag van 11.00 tot 19.00 uur dagvers, ambachtelijk en duurzaam boodschappen doen.

HTM rijdt aangepaste dienstregeling tot en met zondag 14 februari

Trams en bussen van HTM rijden sinds zondag 7 februari een aangepaste, winterse dienstregeling. Deze duurt tot en met zondag 14 februari. De trajecten voor tram 1 en 6 zijn inmiddels weer begaanbaar. Trams 1 en 6 rijden dan ook weer hun normale route, net als trams 2, 9, 11, 12, 16 en de meeste bussen.

Voor de volgende tramlijnen geldt nog wel een aangepaste route:

Tram 3 en 4 rijden om in Zoetermeer.

Tram 3 en 4 rijden van Loosduinen en De Uithof naar halte Centrum-West. En gaan dan rechtsaf naar halte Dorp en rijden via route tram 3 door Zoetermeer en dan direct terug naar Den Haag. Er rijdt een pendeltram tussen halten Seghwaert en eindpunt Lansingerland Zoetermeer over spoor 2 (dit is het normale spoor van Seghwaert naar Lansingerland Zoetermeer). Alle halten in Zoetermeer blijven bereikbaar.

Tram 15 rijdt tussen Broeksloot en Bierkade via de route van tram 1.

Halten richting Den Haag Centraal Wenckebachstraat, Van Musschenbroekstraat, Goudriaankade en Waldorpstraat/HS vervallen.

Tram 17 rijdt tussen stations Den Haag Centraal en Hollands Spoor via de route van tram 9.

Halten Rijswijkseplein en Weteringplein vervallen.

Extra ritten tijdens de spits vervallen.

Trams 19, 34 en spitsbus 29 rijden niet. Na 24.00 uur vervallen enkele ritten van tram 2. Op tramlijn 11 blijven de rood-beige trams deze week rijden. Bus 28 rijdt nog steeds alleen tussen station Voorburg en station Den Haag Centraal. Reizigers moeten rekening blijven houden met langere reistijden.

Wedstrijdje op de slee in Alphen

Schoenmaker slijpt schaatsen

Bij Schoenreparatie- en Sleutelservice Van der Geest in de Weimarstraat in Den Haag stapelen de orders zich alsmaar verder op. Talloze schaatsliefhebbers hebben hun ijzers uit het vet gehaald, en deze moeten nu geslepen worden. Klagen doet de schoenmaker niet, want de extra inkomsten van het slijpwerk zijn meer dan welkom in coronatijd.

Haagse markt sneeuwvrij gemaakt

De straten van de Haagse Markt zijn weer begaanbaar. Grote hopen sneeuw smelten langzaam onder de afdakjes weg terwijl marktkooplui en bezoekers weer de straten kunnnen bewandelen zonder bang te zijn om een uitglijer te maken. Met behulp van flinke sneeuwruimers was het een koud kunstje om de markt weer begaanbaar te maken.

Brandweer Hollands-Midden waarschuwt voor schaatsen op natuurijs

De brandweer Hollands-Midden heeft via twitter een oproep gedaan aan schaatsliefhebbers om voorzichtig te zijn tijdens het schaatsen op natuurijs. In de tweet geeft de brandweer tips wat te doen als er iemand door het ijs heen zakt.

Meeste wegen weer volledig begaanbaar

Nadat Rijkswaterstaat vannacht met ruim 900 strooiwagens wederom op pad is geweest, zijn de meeste wegen in het land ondanks de sneeuw en vorst weer volledig begaanbaar. Op sommige wegen blijven enkele banen nog afgesloten, maar de omstandigheden zijn nu dermate verbeterd dat het advies om niet de weg op te gaan vanaf vandaag niet langer geldt.

Rijkswaterstaat adviseert wel extra voorzichtigheid vanwege sneeuw- en ijsrestanten. Natte weggedeelten kunnen vanwege de strenge vorst bevriezen, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. In de loop van de dag zal de kans daarop verder afnemen.

Code geel in het hele land

Vanwege de hoge en aanhoudende kans op gladheid vanwege sneeuw en het bevriezen van natte weggedeelten, heeft de KNMI code geel afgegeven voor het hele land. Ook ProRail verwacht vanwege dat de hevige vorst de komende dagen nog voor problemen zal zorgen op het spoor. Regionale vervoerders verwachten de normale treindiensten grotendeels te kunnen rijden. De NS maakt voornamelijk gebruik van sprinters en enkele intercity's.

Reddingsbrigade: Schaats niet te snel op bevroren open water

Reddingsbrigade Nederland raadt af om al meteen te gaan schaatsen op bevroren open water. Volgens de organisatie is het beter eerst te schaatsen op een lokale natuurijsbaan, een ondergespoten stuk weiland of een ondiepe sloot.

Volgens de Reddingsbrigade vindt er op veel locaties geen deskundige controle plaats op de kwaliteit van het ijs en ontbreken waarschuwingen voor zwakke plekken en wakken omdat toertochten vanwege het coronavirus niet door mogen gaan. 'Hierdoor neemt het risico toe om in het ijskoude water te belanden', aldus de Reddingsbrigade.

Schaatsers op natuurijs moeten zich volgens de organisatie bewust zijn van de risico's, zich goed voorbereiden en te allen tijde proberen te voorkomen dat ze in een noodsituatie belanden en daardoor hulp nodig hebben of zelfs gered moeten worden.

De Reddingsbrigade adviseert schaatsers om zich thuis op de hoogte te stellen van de lokale ijssituatie, aan het thuisfront te laten weten waar geschaatst gaat worden en reddingsmiddelen mee te nemen, zoals ijsprikkers om jezelf uit een wak te trekken en een reddingsklos of touw opdat anderen kunnen helpen als je door het ijs bent gezakt. Een fluitje is handig om in geval van nood mensen op afstand te attenderen dat je hulp nodig hebt.