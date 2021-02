Vogels lijden onder zwaar winterweer: 'Maar in de natuur bestaat het woord zielig niet'

Vogelkenner en secretaris Vogelwacht Delft en omstreken Hans Zweekhorst telt normaal gesproken iedere twee weken broedvogels in de weilanden van Delft. Vanwege het zware winterweer zijn er nu nauwelijks vogels te bekennen. Dat valt te verwachten, zegt Hans. 'De meeste vogels houden zich in de winter over het algemeen al koest. Onder deze omstandigheden schuilen ze op plekken waar wij geen zicht op hebben.'

'Het zoeken van voedsel is nu een stuk moeilijker geworden vanwege de sneeuw, en het ijs op de sloten is ook niet best voor reigers en futen', legt Zweekhorst uit op Radio West bij West Wordt Wakker. Toch zal de sneeuw en het ijs er volgens hem niet voor zorgen dat Nederlandse broedvogels straks zijn uitgestorven. 'Dit soort winters zijn in Nederland ooit best normaal geweest, en de vogels hebben zich daar altijd heel goed in kunnen redden.'

Voeren

Dat er hier en daar een vogeltje het vanwege de vrieskou zal begeven, hoort bij de natuur, vindt Zweekhost. 'De vogels zullen het zeker niet zo leuk vinden als vorig jaar, maar in de natuur bestaat het woord zielig niet. Je kunt prima in je tuin wat bijvoeren voor de vogels.’

Dat bijvoeren is volgens Zweekhorst niet zonder gevolgen. Meer vogels die de koude winterperiode overleven, betekent ook meer vogels die in de lente gaan broeden. En dan rijst de vraag: 'Hebben de jongen daarvan dan wel genoeg voedsel in lente', aldus Zweekhorst.