Gemengde gevoelens bij winkeliers op eerste dag click and collect

Of het mocht wist ze eigenlijk niet, maar Xandra Gieben, eigenaresse van Boetiek Nouveau in Den Haag, had min of meer al haar eigen afhaalsysteem. ‘Voor mensen die ik ken, liep ik wel eens naar de hoek van de straat met een bestelling. Dan ging dat pakket van hand tot hand. Het leek wel een drugsdeal’, vertelt ze gekscherend in het radioprogramma West Wordt Wakker.

Woensdag mag haar boetiek officieel open voor het afhalen van bestellingen, maar hoge verwachtingen heeft ze niet. ‘Eerlijk? Het zal niet veel helpen. Het is een leuke geste en het is fijn dat er over ons als winkeliers wordt nagedacht, maar ik denk niet dat er veel extra omzet van gaat komen’, zegt Gieben. ‘Dat als iemand langs de etalage loopt en denkt: leuk jurkje voor mijn vriendin, mij dan gaat bellen om het vier uur later op te komen halen. Ik vind de drempel toch behoorlijk hoog. Ik denk dat de consument er ook zo over denkt.’

Kledingbranche al maanden in zwaar weer

Gieben stipt tevens de adviserende rol aan die een winkel heeft. ‘Het gaat ook om het passen, hoe staat het, hoe zit het. Dat is veel lastiger nu. Mensen die ik ken, geef ik wat extra maatjes mee. Maar je kunt niet met de klanten naar een nieuwe garderobe toewerken. Dat mis ik ontzettend, die samenwerking met de klant. Dat is toch het fundament van een winkel.’

De kleding- en schoenenbranche heeft het sowieso zwaar, ziet branchevereniging INretail. ‘Het zijn seizoensgebonden producten. De kledingbranche bijvoorbeeld, heeft al twee seizoenen enorme klappen moeten opvangen met een verloren zomer- en wintercollectie. Toen golden er al strenge protocollen. En geen uitverkoop.'

De kledingwinkel van Xandra Gieben in Den Haag I Foto: Omroep West

'Compensatie vergt meer maatwerk'

Uit een eerste onderzoek van INretail waarin een aantal ondernemers is gevraagd naar hun verwachting met betrekking tot omzetherstel in combinatie met click and collect, bleek dat de meesten het systeem weliswaar omarmen, maar dat dit afhankelijk is van het product. ‘Bij bruidsmode bijvoorbeeld, moet er op maat worden gespeld. Kindervoeten groeien hard, dat vraagt om degelijk advies met pasmogelijkheden bij de schoenwinkel’, zegt de branchevereniging..

De huidige lockdown duurt in elk geval tot 2 maart. Ondernemers als Gieben moeten het voorlopig dus nog op deze manier zien uit te zingen. ‘Het wordt per dag moeilijker’, erkent ze. ‘De omzet is mega gekelderd, maar de kosten blijven gelijk. Het is niet zo dat de energie ineens goedkoper wordt met de winkel dicht.’ De compensatieregeling noemt ze ‘te beperkt’. ‘Als men wil dat het MKB goeddeels blijft bestaan, moeten de vergoedingen omhoog. Het is nu niet toereikend. Ik snap dat het allemaal snel moest worden opgetuigd voor iedereen, maar meer maatwerk zou beter zijn.’

Druk in Schoonhoven

In Schoonhoven reageren ondernemers en consumenten opgetogen op de versoepeling. Volgens onze verslaggever lijkt het wel koopzondag in het dorp in de Krimpenerwaard, zo druk is het. 'Ik ben blij dat ik weer lokale ondernemers kan ondersteunen. We gaan weer terug naar een beetje normaal,' zegt iemand die door de winkelstraat loopt.

Marcel Teeuwen, bestuurslid van de ondernemersvereniging van Schoonhoven en eigenaar van een schoenenwinkel, is minder enthousiast: 'Dit gaat ons niet ver genoeg. De winkels moeten gewoon weer open. Als je veilig naar de supermarkt kan, kan dat bij ons in de winkel ook.'

Marcel Teeuwen in zijn winkel I Foto: Omroep West

600 pakketjes met bakfiets en scooter

INretail benadrukt eveneens dat de afhaalregeling niet dé oplossing is voor meer omzet bij winkeliers. ‘Wij hebben half december al click and collect als alternatief voorgesteld, bij afkondiging van de huidige lockdown. Toen was het een goede oplossing voor het feit dat de winkels dicht moesten. Maar we zijn nu ruim twee maanden verder, waarin alles op slot zat, met een gigantische omzetdemper als gevolg. Er is nu meer nodig.’

Bart Jansen van boekwinkel Verkaaik in Gouda noemt ‘open mogen’ dan ook niet het juiste woord. Verder dan de voordeur mogen klanten tenslotte niet komen. Ook hij is gematigd enthousiast over de afhaalregeling. ‘Het scheelt in zoverre, dat ik nu minder boeken zelf hoef rond te brengen. De afgelopen maanden hebben we 600 pakketjes met de bakfiets en de elektrische scooter rondgebracht in de binnenstad van Gouda en daarbuiten met de auto. Ik heb veel respect gekregen voor bezorgdiensten die dag in dag uit door weer en wind producten rondbrengen, want het is best een klus. Ik doe het met liefde hoor. Je wilt niet weten hoe gelukkig mensen kijken als je met dit weer op de stoep staat met een boek, net pakjesavond. Maar ik heb nog nooit zo hard gewerkt voor zo weinig omzet.’

Uitdaging door weersomstandigheden

Jansen is blij dat boekenwinkels nu in elk geval bij de groep ‘essentiële winkels’ horen die open mogen voor het afhalen van bestellingen. Hij maakt zich zorgen om de leesvaardigheid bij kinderen. ‘Kinderen die niet meer naar de bibliotheek mogen voor advies over leuke boeken, mediatheken die dicht waren omdat scholen waren gesloten en de boekhandel waar je geen advies over boeken kon krijgen. Veel kinderen verlaten de school tegenwoordig als halve analfabeet omdat ze niet goed kunnen lezen. Ik maak me daar zorgen over, ja.’

Met de temperatuur en de weersomstandigheden van nu is het een uitdaging om bestellen en afhalen op een soepele manier te starten’, aldus INretail. ‘Het wordt heel lastig, omdat klanten buiten moeten wachten. Dat wil je niemand aandoen met oostenwind.’

Hoop op versoepelingen vanaf 2 maart

Ook boekverkoper Jansen denkt dat het vanwege het weer wel mee zal vallen met de drukte de komende dagen. ‘Ik verwacht geen rijen.’

Als het aantal besmettingen blijft dalen, zouden de winkels volgens INretail op 2 maart weer veilig open kunnen, waarbij winkeliers klanten in de winkel op afspraak kunnen helpen. Ook bepleit de vereniging dat de vier uur tijd die tussen bestelling en afhaal moet zitten, minder wordt.

Niet-essentiële winkels mogen vanaf 10 februari weer open voor het afhalen van bestellingen. De bestel- en afhaalregeling houdt in dat mensen spullen telefonisch of online kunnen bestellen en later ophalen in de winkel. Het kabinet stelt wel een aantal strikte voorwaarden aan de regeling. Klanten mogen de producten alleen afhalen bij een afhaalpunt buiten de winkel. Zaken die toch klanten binnenlaten worden gesloten. Mensen moeten in hun eentje komen en binnen een vooraf afgesproken tijdslot de spullen ophalen. Tussen het moment van bestellen en het moment van afhalen moet minimaal vier uur zitten.

