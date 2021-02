Vertrokken Jol pareert kritiek: 'Je wordt altijd overreden door een strontkar'

Jol begint zijn verhaal in het radioprogramma Haags Bakkie met het rechtzetten van een veelgemaakte fout wat betreft zijn functie. 'De titel technisch manager is niet correct, dat heb ik eerder al aangegeven. Ik heb zes maanden geleden intern al aangegeven dat we juist een technisch manager moesten gaan zoeken. Iemand die er operationeel mee bezig is, de hele dag. Ik heb het nu een jaar gedaan, net iets langer. En dat is wat ik wilde, als hoofd van het technisch hart. Dat heb ik thuis ook gezegd.'

Jol vervolgt. ‘We hebben maandag Nasser el Khayati nog binnengehaald. Waar ik Mohammed Hamdi echt een pluim voor moet geven, want hij was daar voor 95 procent mee bezig. Tijdens de vorige transferwindow heb ik gezegd dat ik nog één transfer zou doen en dan zou gaan stoppen. Er zijn 29 spelers vertrokken en 25 teruggehaald. Af en toe dronken we een glas wijn, zo blij waren we, maar de buitenwacht ziet dat toch anders.'

'Hoofdtrainer heeft belangrijke stem in technisch hart'

'Na de zomerse transfermarkt hadden we het nog niet goed staan. We wilden eerst jonge jongens, we konden ook niet anders, want we hadden uit de selectie van het jaar daarvoor al veel oudere spelers. Ook toen probeerden wij Daryl Janmaat en Marko Vejinovic al te halen. In de laatste transferwindow hebben we oudere spelers gehaald die ook de jonge jongens beter kunnen maken. Toen de markt dicht ging heb ik gezegd: 'ik trek me terug, dit is een goed moment, ik ga mensen niet meer voor de voeten lopen, maar dat wil niet zeggen dat ik bij ADO weg ga'.

Groenendijk is mijn vriend, als hij roept dat het beleid niet deugt, dan kan ik dat niet hebben - Martin Jol

Het technisch hart van ADO Den Haag werd de laatste maanden gevormd door Martin Jol, Albert van der Dussen (jeugdopleiding), algemeen directeur Mohammed Hamdi en de hoofdtrainer. Sinds het vertrek van Aleksandar Rankovic was dat Ruud Brood. ‘Als hoofd van het technisch hart heb ik gezien dat de trainer eigenlijk de belangrijkste stem heeft. Dat was ook bij ons zo. Mensen wilden dat toch anders laten voorkomen, maar ook Rankovic kon zijn eigen inbreng hebben. We hebben niet voor niets Jonas Arweiler, Lassana Faye, Dante Rigo en Andrei Ratiu gehaald. Zij kwamen op voorspraak van de trainer.’

'Ik dacht dat El Khayati onhaalbaar was'

'Hamdi is in de laatste transferperiode heel actief geweest. Ik dacht bijvoorbeeld dat El Khayati onhaalbaar was, ook de laatste weken. Maar Hamdi is bezig geweest en het lukte. Toen was iedereen toch tevreden. We hebben nog veertien wedstrijden, het zal niet eenvoudig zijn.’

Jol vertrekt niet bij ADO Den Haag, hij gaat zich alleen bezighouden met andere werkzaamheden. Voornamelijk in het Zuiderpark, op trainingscomplex De Aftrap. 'Of ik het nu los kan laten? Nee, dat kan ik niet. Ik zit daar ook met samengeknepen billen, net als de fans thuis. Ik ben er nog gewoon bij, blijf ze bijstaan. Het mooie van mij is dat ik ook niet op een loonlijst hoef te staan of onkosten vraag. Ze kunnen me daarentegen ook niet wegsturen. Dat is ook wel handig.’

Martin Jol bij presentatie bij laatste aanwinst ADO | Foto: SoccratesImages.com

Kritiek van de buitenwacht of functioneren

In het radioprogramma Haags Bakkie gaat het ook over de kritiek van de buitenwacht op het functioneren van Jol en zijn technisch hart. 'Van de supporters kan ik het hebben. Het is ook hun club, maar als gasten als Fons Groenendijk dingen gaan roepen… Fons is mijn vriend, heb zes jaar met hem gespeeld, maar als hij gaat roepen dat het beleid niet deugt, terwijl hij met samengeknepen billen is gevlucht. Toen moesten wij de boel gaan repareren. Gelukkig was er corona, maar dat soort teksten kan ik niet hebben.'

'En die andere die kritiek hebben… Weet je wat het is, dat was vroeger al. Toen ik vroeger over de Leyweg reed zag je dat al. Dan kwamen ze met die Ford Escortjes uit de zijstraten, dat noemde ze dan schaderijden. Je wordt altijd overreden door een strontkar en nooit door een luxe wagen.’

Martin Jol met deel van technisch hart | Foto: SoccratesImages.com

Zeuren over vertrek Bourard

‘Je hebt van de week gezien dat je het toch nooit goed kan doen. We halen El Khayati en dan gaan ze zeuren over het vertrek van Samy Bourard. Die speelde niet mee, maar hebben we toch voor aardig geld verkocht. Ik zei het al eerder, wij zaten soms te proosten en zeiden tegen elkaar: 'wat hebben we het toch goed voor elkaar'. Als je van een zinkend schip iets moeten maken. Ik moet zeggen er is nog niet veel veranderd, maar we hebben wel veel jonge gasten die in de toekomst geld gaan opleveren.’

Jol sluit af met bemoedigende woorden. 'We hebben nog steeds de hoop dat we er in blijven. Ik heb de hoop dat we er nog een inhalen. Dan kom je in de nacompetitie en dan redden we het gewoon. Want tegen die tijd is iedereen wel fit denk ik.'

