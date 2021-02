Leids archief stuit op geheim liefdesdrama bij politie

Een stapeltje liefdesbrieven en glasnegatieven, keurig verzegeld in het politiearchief. Vlak voor Valentijnsdag is het een toepasselijke vondst van het regionaal archief Erfgoed Leiden en Omstreken. Maar een heel gelukkige afloop kent het verhaal van politieagent Gijs en zijn minnares Miep niet, meldt mediapartner Sleutelstad. Hun geheime relatie liep uit op een politieonderzoek en leidde zelfs tot het ontslag van de agent.

Medewerkers van Erfgoed Leiden en Omstreken zijn deze lockdown begonnen aan de verzorging van de archiefstukken. Tijdens het terugvouwen van hoekjes en het verwijderen van nietjes ontdekte een medewerker in de politiearchieven een netjes verzegeld pakketje. De handgeschreven brieven die er in zaten, waren moeilijk leesbaar maar het lukte de medewerker om het onderzoek te reconstrueren en te publiceren in de rubriek Vondst van de Week.

Miep en Gijs hadden in de jaren twintig van de vorige eeuw een vijf jaar durende buitenechtelijke relatie. Agent Gijs is wel een tijdje bij zijn vrouw weggeweest, maar gaat weer naar haar terug als zij zwanger raakt. De agent wil dan een punt achter de relatie zetten en eist zijn liefdesbrieven en foto’s terug. Gijs zet Miep onder druk door te dreigen dat hij haar gaat verraden bij haar werkgever. Aangezien Gijs dat al een keer eerder heeft gedaan en Miep toen ontslagen werd bij haar toenmalige werkgever, de wethouder, neemt ze dit dreigement serieus. Ze stapt naar de politie.

Ontoelaatbare betrekkingen en echtscheidingsprocedure

Over zichzelf vertelt Miep aan de commissaris dat haar man jaren geleden naar Amerika is vertrokken en zij sindsdien niets meer van hem heeft gehoord. Ze voelt zich dus niet meer getrouwd en ze heeft een echtscheidingsprocedure in gang gezet. Dat dat uiteindelijk ook is gelukt, blijkt uit aanvullend onderzoek in het archief. Miep is in 1931 officieel gescheiden, twee jaar nadat ze aangifte deed tegen Gijs.

De politiecommissaris oordeelt dat Gijs ontoelaatbare betrekkingen heeft aangeknoopt met een vrouw. Iets wat Gijs niet ontkent. En misschien ook niet kan ontkennen want officieus is de relatie in het politiekorps en de stad bekend. Omdat het daarmee geen privézaak meer is en ook omdat Gijs al andere aantekeningen heeft in het interne strafregister, besluit de commissaris hem te ontslaan op grond van wangedrag buiten dienst. Maar dat gebeurt, zo blijkt uit het dossier, wel eervol.

LEES OOK: 500 airco's voor bloedhete studentenflats in Leiden