Waar kun je schaatsen? Deze ijsbanen in de regio zijn open

Sneeuw scheppen, water spuiten, koek en zopie inkopen. Veel ijsclubs zijn er deze dagen druk mee. Eindelijk vriest het zo hard dat ijsbanen weer open kunnen. Zo ging ijsclub Otweg in Boskoop woensdagochtend open voor leden.

De Boskoopse ijsbaan is niet de enige die open is gegaan. Wil je weten waar je bij jou in de buurt kunt schaatsen? Kijk dan op onderstaand kaartje.

Overzicht van schaatsbanen in de regio

Is de pin groen dan is de baan open, is de pin rood, dan kan je er niet schaatsen of het is niet bekend of de baan opengaat. Schaatsbanen met een gele pin willen graag een van de komende dagen open. Klik hier als je de app gebruikt.

Is de ijsbaan bij jou in de buurt open of gesloten? Mail online@omroepwest.nl om een ijsbaan toe te voegen of een wijziging door te geven.

Ben je van plan op natuurijs te schaatsen? Let dan op dat je uit de buurt blijft van gemalen en stuwen. Het ijs is daar zwakker, omdat het aan de onderkant afslijt door de werking van het gemaal. Daarvoor waarschuwt het Hoogheemraadschap van Delfland. Ook een gemaal dat niet werkt, trekt water aan en kan het ijs onzichtbaar verzwakken.