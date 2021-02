Gemeente Noordwijk wil oud-politiebureau kopen voor ruim 1 miljoen

Het is de bedoeling dat het gebouw gebruikt wordt voor het verhuren van kantoorruimte, meldt mediapartner Bollenstreek Omroep. Volgens het college is hier vraag naar: 'Er zijn diverse verzoeken binnen gekomen van diverse organisaties die op zoek zijn naar ruimte die zij kunnen huren. Vaak zijn ruimten te groot of juist te klein voor een organisatie. In dit gebouw kan maatwerk worden toegepast.'

De drie politieteams in de Duin- en Bollenstreek zijn teruggebracht naar twee: Bollenstreek-Oost met als standplaats Lisse en Bollenstreek-West wordt gevestigd in Katwijk. Noordwijk krijgt alleen een politiepost voor aangiftes. Teamchef Henk Woppenkamp is er blij mee, zei hij eerder. 'Het vergroot de slagkracht. Het is efficiënt; van drie kleine teams die alles apart regelen naar twee grotere.' Rond deze tijd zou de reorganisatie van de politie een feit moeten zijn.

Wijkagent en consultatiebureau

In het gebouw aan de Duinwetering moet sowieso plek komen voor de wijkagent en het Centrum Jeugd en Gezin. Verder is de verwachting dat de politie 300 vierkante meter wil huren. Eerst moet het pand flink verbouwd worden. Er komen zonnepanelen, een warmtepomp en de elektra en verwarming worden aangepast.

LEES OOK: Kapitaalinjectie om bereikbaarheid Bollenstreek te verbeteren