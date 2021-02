Tot 12 jaar cel geëist voor neersteken advocaat in Zoetermeer

Tegen twee mannen zijn woensdag in hoger beroep celstraffen tot twaalf jaar geëist voor betrokkenheid bij het neersteken van een advocate in Zoetermeer. Ze werd in haar gezicht en hoofd gestoken en raakte daarbij levensgevaarlijk gewond.

De hoogste strafeis was voor de 23-jarige Yassine D., ook vanwege zijn flinke strafblad. Hij is onder meer eerder veroordeeld voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012. Zijn metgezel Marwan I. (23) hoorde een celstraf van tien jaar eisen. De rechtbank Den Haag had in juni 2019 de Amsterdammers D. en I. veroordeeld tot respectievelijk 8 jaar en 3 maanden en 8 jaar cel.

De advocate die werd neergestoken had op 26 september 2017 op haar kantoor een afspraak met een potentiële cliënt. Na een kort gesprek over een echtscheiding werd zij neergestoken op de Jacob Leendert van Rijweg in Zoetermeer. De aanleiding voor de steekpartij is nooit duidelijk geworden. Ook is nooit opgehelderd wie de steker en de opdrachtgever was. De twee verdachten, die met de steker en een chauffeur naar Zoetermeer waren gereisd, hebben daar nooit wat over willen vertellen.

'Het hele dossier bestaat uit speculaties'

I. verklaarde dat hij 1000 euro had gekregen om 'iemand te bedreigen', verder wist hij naar eigen zeggen nergens iets van. 'Weinig geloofwaardig', noemt de advocaat-generaal het verhaal.

D. ontkent alles. 'Het hele dossier bestaat uit speculaties', beet hij de advocaat-generaal toe. Ook I. kon zijn gevoelens niet voor zich houden. 'Ik begin mij te ergeren aan deze shit. Het is allemaal bullshit', zei hij tijdens het requisitoir.

