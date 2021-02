Spekgladde stoepen en paden zorgen voor overlast: 'Snap niet dat de gemeente niet extra strooit'

De gemeente Den Haag laat weten dat het over 700 kilometer hoofdwegen en 600 kilometer fietspaden pekel strooit. Dat is evenveel als andere jaren, volgens de woordvoerder. Er wordt volgens de gemeente niet bezuinigd op het strooien, maar dat is wel de beleving van veel mensen in Den Haag.

Ook in andere gemeentes zoals Pijnacker-Nootdorp zeggen mensen dat er beter en meer moet worden gestrooid. 'Het is een gemiste kans,' zegt een vader met drie kinderen. 'Ik kan me voorstellen dat de ziekenhuizen niet zitten te wachten op mensen met een gebroken pols of arm. Ik snap niet dat de gemeente dit heeft aangegrepen om een keer extra te strooien.'

Winkelstraten liggen niet op strooiroute

Den Haag heeft een strooibeleid en daarin staat dat bedrijfsterreinen, woonstraten en ook winkelstraten niet worden meegenomen in de strooiroutes. Dat komt uitgerekend woensdag de winkeliers niet goed uit. Het was immers de eerste dag dat mensen hun bestelling bij winkels konden afhalen.

De winkeliers moeten hun eigen straatje vegen. In de Frederik Hendriklaan heeft de ondernemersvereniging uit eigen zak een veegwagen besteld. De sneeuw vliegt alle kanten op door de rollende bezem, maar het plakkaat ijs blijft ijzig en glad liggen. Winkel aan winkel staan de ondernemers op het ijs te tikken om hun klanten vrij baan te geven.

VVD gaat vragen stellen over strooibeleid

Een ondernemer van een kledingzaak zegt: 'Je verwacht dat op deze belangrijke dag dat we de deur eindelijk weer een beetje open mogen doen, de straat helemaal schoon is. Maar dat viel tegen. Het zou fijn zijn als de gemeente wat mee met de ondernemers vooruit denkt.'

De VVD stelt vragen in de gemeenteraad over het strooibeleid. Daarom kan de gemeente Den Haag nu niet reageren op onze vragen.

