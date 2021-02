Trajectcontrole N11: 7500 boetes in twee maanden

7451 boetes zijn er in de laatste twee maanden van 2020 uitgeschreven vanwege de trajectcontrole op de N11. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. De trajectcontrole in beide richtingen tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Alphen aan den Rijn werd op 9 november 2020 aangezet.

Eind 2017 werd bekend dat de flitspaal bij Hazerswoude-Rijndijk zou worden vervangen door een trajectcontrole. Sinds de zomer van 2019 staan er speciale flitspalen langs de weg, die in november werden geactiveerd.

Ook op andere wegen in de regio werden trajectcontroles uitgevoerd. Op de A4 bij Leidschendam werden 222.273 boetes uitgedeeld. De A12 tussen Den Haag en Voorburg leverde in beide richtingen 66.946 boetes op. De meeste boetes in Nederland werden uitgeschreven op de A2. Tussen Utrecht en Amsterdam werd in beide richtingen gecontroleerd en dat leverde 537.538 boetes op.

Minder verkeersboetes dan normaal

In 2020 zijn minder verkeersboetes uitgedeeld dan in het jaar ervoor, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. In 2019 waren dat er 8,4 miljoen, tegenover 7,8 miljoen in 2020. Het ministerie schrijft de daling mede toe aan de oproep van de overheid om vanwege het coronavirus zoveel mogelijk thuis te blijven. Daardoor was er vorig jaar gemiddeld genomen minder verkeer op de weg.

