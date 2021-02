Flitspaal in Waddinxveen levert meeste boetes van Nederland op

De flitspaal aan de Henegouwerweg (N207) in Waddinxveen was in 2020 goed voor 37058 boetes, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarmee heeft de paal de meeste verkeersovertredingen van Nederland geregistreerd. Op de tweede plaats staat met 36.830 flitsen een paal in de middenberm van de kruising Wippolderlaan-Westlandroute in Wateringen.

In 2019 was de twijfelachtige eer voor Nederlandse flitspaal met meeste boetes nog weggelegd voor paal aan de Prinses Beatrixlaan in Delft. Daar werden toen 41.386 verkeersovertredingen geregistreerd. Dit jaar kwam de paal maar tot de helft van dat aantal, met 20.200 boetes.

Sowieso werd er in 2020 minder geflitst dan in 2019. 8,4 miljoen twee jaar geleden, tegenover 7,8 miljoen in 2020. Het ministerie schrijft de daling mede toe aan de oproep van de overheid om vanwege het coronavirus zoveel mogelijk thuis te blijven.

Wippolderbaan goudmijn voor staatskas

De Wippolderlaan in het Westland is sowieso een goudmijntje voor de staatskas. In de top tien met meeste flitspaalboetes van Nederland, staan er drie aan de verbindingsweg tussen Greenport Westland en Den Haag Zuidwest. Naast de de kruising Wippolderlaan-Westlandroute, zijn dat de Wippolderlaan West (27.117 boetes) en de Wippolderlaan bij Kijkduin (22.699 boetes).

Ook de Gooweg in Noordwijk leverde de schatkist in 2020 een aardig centje op. Daar werden iets meer dan 21.000 verkeersovertredingen geflitst.

