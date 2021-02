Winterweer: Ook donderdag dienstregeling met Sprinters en aantal intercity's

Hoewel de sneeuwval inmiddels achter de rug is, houdt de strenge vorst nog even aan. De sneeuw en kou levert niet alleen blije gezichten op, maar ook problemen. Wij houden je op de hoogte in dit liveblog.

'Ga goed voorbereid het ijs op'

NS: 'Zoveel mogelijk treinen laten rijden'

Overlast op spekgladde stoepen en paden

Rode Kruis: ga goed voorbereid het ijs op

Draag warme, waterafstotende en winddichte kleding, neem een set reservekleren mee en vergeet je handschoenen niet. Met die tips roept het Rode Kruis mensen op de komende dagen goed voorbereid het ijs op te gaan. Zo hoopt de hulporganisatie dat onderkoeling en ander letsel tijdens het schaatsen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Volgens het Rode Kruis zijn veelvoorkomende schaatsletsels een botbreuk, hoofdletsel, een schaats over de hand, door het ijs zakken of onderkoeling. Voor dat laatste zijn ouderen en jonge kinderen extra gevoelig. Signalen van onderkoeling zijn oncontroleerbaar rillen, een huid die bleek wordt, en soms blauwe lippen of vingers. Het is dan belangrijk om snel naar een warmere omgeving te gaan.

Iemand die ernstig onderkoeld is, stopt met rillen en klappertanden. Het bewustzijn daalt en de ademhaling wordt langzamer. In dat geval moet er direct 112 worden gebeld, en gezorgd worden voor droge kleding, dekens en beschutting. Ook raadt het Rode Kruis aan 112 te bellen als iemand door het ijs is gezakt, kopje onder is gegaan, of last heeft van een hevige bloeding, botbreuk of verlies van bewustzijn.

LEES OOK: Waar kun je schaatsen? Deze ijsbanen in de regio zijn open

Ook donderdag dienstregeling met Sprinters en aantal intercity's

NS en ProRail willen ook donderdag een dienstregeling rijden met Sprinters en een aantal intercity's, meldt de NS. 'Doel is om zoveel mogelijk treinen te rijden om reizigers zo snel en zo betrouwbaar mogelijk op hun bestemming te brengen. Hoewel we deze dienstregeling nu zo plannen, moeten reizigers rekening houden met uitval van treinen als gevolg van storingen.'

Volgens de NS blijft het strenge winterweer invloed houden op spoor en dienstregeling.

Spekgladde stoepen en paden zorgen voor overlast

Veel fietsers en wandelaars hebben last van gladde, besneeuwde, stoepen en paden. Op onze redactie kwamen klachten binnen van mensen die na hun avonddienst in het ziekenhuis niet terug naar huis konden fietsen. Ook zeiden mensen dat winkels en scholen slecht bereikbaar waren doordat daar niet gestrooid was. Vooral in Den Haag hebben veel mensen last van verkeershindernissen door de sneeuw.