Winterweer: Waarom rijden in Den Haag de trams wel?

'Ga goed voorbereid het ijs op'

NS: 'Zoveel mogelijk treinen laten rijden'

Overlast op spekgladde stoepen en paden

Eerste schaatsers op het ijs

Waarom rijden in Den Haag de trams wel?

Sinds afgelopen weekend rijdt door Den Haag de pekeltram. De tram spuit pekel, dat is water dat bijna helemaal verzadigd is met zout, op de rails. Met deze tram wordt sneeuw van de tramrails gehaald en gezorgd dat de rails gepekeld wordt. Ook kan de tram ijsvorming op bovenleidingen verwijderen.

Den Haag is de enige stad die deze pekeltrams ze heeft. En dus rijden in tegenstelling tot Rotterdam en Amsterdam de trams hier redelijk goed door (een aantal stremmingen en ontsporingen daar gelaten natuurlijk).

Donderdagochtend reed verslaggever Lieuwe van Slooten meer op de tram. Luister hier naar zijn verslag.

Schaatsen op de roeibaan

In gemeente Zuidplas schaatsen de mensen op de roeibaan.

Strenge vorst zorgt voor grote drukte bij cv-monteurs

Cv-installateurs in onze regio hebben het razend druk met het oplossen van storingen aan cv-ketels door de strenge kou. Veel cv-ketels die nu continu moeten branden raken defect door overbelasting of achterstallig onderhoud. Mensen smeken of de cv- monteur met spoed kan langs komen. De telefoon staat roodgloeiend.

Lees hier tips voor een goed functionerende cv-installatie en meer

Geen officiële koudegolf na nulmeting in De Bilt

De hoop op een officiële koudegolf is donderdagochtend vervlogen toen de thermometer in De Bilt 0,0 graden aangaf. Daarmee komt er volgens Weer.nl een einde aan een serie van vier ijsdagen op het officiële meetstation.

Om van een officiële koudegolf te mogen spreken, moet het kwik in De Bilt vijf dagen onder nul blijven, waarbij het ook nog eens minstens drie nachten streng moet vriezen met minima onder de -10 graden. De reeks werd zondag ingezet, vervolgens gaf de thermometer dagelijks tussen de -1 en -5 graden aan.

De laatste keer dat er in Nederland sprake was van een officiële koudegolf was in 2012. Dat was ook meteen de enige deze eeuw. Een regionale koudegolf is nog wel mogelijk. Donderdagmiddag moet duidelijk worden of het in Heino (Overijssel) of het weerstation op de oude vliegbasis Twenthe onder nul blijft. Daarmee kan er voor het eerst sinds 2013 weer een regionale koudegolf plaatsvinden.

Kleuters schilderen ijs op basisschool in Zoetermeer

De kleuters van IKC de Waterlelie hebben als echte winterschilders het ijs van het schoolplein beschilderd. De leerlingen waren blij verrast toen ze zagen hoe de kleurtjes zich door het ijs verspreidden. Het ging met veel oeh's en aaah's gepaard.

De kleuters waren voor deze winterse activiteit uiteraard dik aangekleed, want de thermometer van de school gaf een temperatuur van -4 graden aan. Toch hebben de kinderen er een leuke en leerzame activiteit van gemaakt.

Kleuters in Zoetermeer hebben het ijs van het schoolplein beschilderd | Foto: Linda Galle

Eerste schaatsers wagen zich op het ijs

De eerste mensen wagen zich donderdagmorgen op het ijs. Op de Breevaart in Reeuwijk - en ook in de Krimpenerwaard - zijn de eerste schaatsers van het jaar gesignaleerd.

Politie gaat coronamaatregelen op ijs niet extra controleren

De politie gaat de komende dagen niet extra controleren om te kijken of mensen de coronamaatregelen op het ijs wel nakomen. 'De meeste mensen houden zich goed aan de corona-maatregelen. Die gelden uiteraard ook bij schaatsen en sleeën. Als politie handhaven wij de coronaregels. Dat geldt in het algemeen en dus ook als het gaat om schaatsen of sleeën', zo legt een woordvoerder uit.

Volgens de politie is het vooral aan gemeenten om in te grijpen als het ergens te druk wordt. 'Als de coronamaatregelen niet goed nageleefd kunnen worden dan is het aan het lokaal bestuur om daar op in te grijpen. Dan kunnen mensen worden door hen dan verzocht de plek niet meer te bezoeken of naar huis te gaan. Wij gaan niet extra controleren.'

IJsbreker maakt vaarroutes ijsvrij

IJsbrekers worden vandaag ingezet om vaarroutes ijsvrij te maken voor binnenvaartschepen. 'Het gaat dan om transportrouters waarbij bedrijven echt afhankelijk zijn van het vervoer over water. Wanneer er nog maar twee centimeter ijs ligt, heeft de beroepsvaart er al last van', vertelt vaarweginspecteur Joey van Suchtelen-van de Haare in West Wordt Wakker op Radio West.

De ijsbrekers worden voornamelijk ingezet op de Delftse Schie en Rijn-Schiekanaal tussen Rotterdam en Den Haag, maar ook op de Gouwe tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. En vanaf Alphen tot aan Zoeterwoude worden ze ook ingezet.

LEES OOK: Vaarverbod in Leidse grachten voor schaatspret: 'Het lijkt erop dat de ijzers uit het vet kunnen'

Rode Kruis: ga goed voorbereid het ijs op

Draag warme, waterafstotende en winddichte kleding, neem een set reservekleren mee en vergeet je handschoenen niet. Met die tips roept het Rode Kruis mensen op de komende dagen goed voorbereid het ijs op te gaan. Zo hoopt de hulporganisatie dat onderkoeling en ander letsel tijdens het schaatsen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Volgens het Rode Kruis zijn veelvoorkomende schaatsletsels een botbreuk, hoofdletsel, een schaats over de hand, door het ijs zakken of onderkoeling. Voor dat laatste zijn ouderen en jonge kinderen extra gevoelig. Signalen van onderkoeling zijn oncontroleerbaar rillen, een huid die bleek wordt, en soms blauwe lippen of vingers. Het is dan belangrijk om snel naar een warmere omgeving te gaan.

Iemand die ernstig onderkoeld is, stopt met rillen en klappertanden. Het bewustzijn daalt en de ademhaling wordt langzamer. In dat geval moet er direct 112 worden gebeld, en gezorgd worden voor droge kleding, dekens en beschutting. Ook raadt het Rode Kruis aan 112 te bellen als iemand door het ijs is gezakt, kopje onder is gegaan, of last heeft van een hevige bloeding, botbreuk of verlies van bewustzijn.

LEES OOK: Waar kun je schaatsen? Deze ijsbanen in de regio zijn open

Ook donderdag dienstregeling met Sprinters en aantal intercity's

NS en ProRail willen ook donderdag een dienstregeling rijden met Sprinters en een aantal intercity's, meldt de NS. 'Doel is om zoveel mogelijk treinen te rijden om reizigers zo snel en zo betrouwbaar mogelijk op hun bestemming te brengen. Hoewel we deze dienstregeling nu zo plannen, moeten reizigers rekening houden met uitval van treinen als gevolg van storingen.'

Volgens de NS blijft het strenge winterweer invloed houden op spoor en dienstregeling.

Spekgladde stoepen en paden zorgen voor overlast

Veel fietsers en wandelaars hebben last van gladde, besneeuwde, stoepen en paden. Op onze redactie kwamen klachten binnen van mensen die na hun avonddienst in het ziekenhuis niet terug naar huis konden fietsen. Ook zeiden mensen dat winkels en scholen slecht bereikbaar waren doordat daar niet gestrooid was. Vooral in Den Haag hebben veel mensen last van verkeershindernissen door de sneeuw.