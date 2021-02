Verdachte van autobranden voor rechter, buurt hoopt op rust: 'We hopen dat dit hem is'

Leidschendam werd vorig jaar geteisterd door autobranden. In enkele maanden tijd gingen 33 voertuigen in vlammen op. Een 26-jarige Leidschendammer staat donderdagmiddag voor deze branden voor de rechter. 'We hopen dat dit hem is, want de branden hebben de sfeer in de buurt geen goed gedaan', vertelt buurtbewoonster Lieke Muller.

De verdachte moet zich donderdag voor drie van de 33 branden voor de rechter verantwoorden. Het Openbaar Ministerie (OM) doet nog onderzoek naar de overige dertig autobranden, maar het OM is ervan overtuigd dat het de verdachte aan deze branden kan linken. 'Hopelijk worden de andere branden ook nog opgelost', vertelt Muller. 'Al is het alleen maar om de schade te kunnen verhalen.'

De eerste auto vloog op 4 april vorig jaar in brand. Na enkele maanden met autobranden bleef het van de zomer een tijd stil, blikt Muller terug. 'Na juli en augustus leek het rustig te worden, maar in oktober en november begon het toch weer te rommelen. Tot de politie bekendmaakte twee verdachten aan te hebben gehouden, waarvan er dan een donderdag terechtstaat. Daarna is er gelukkig geen brand meer geweest.'

Enorme impact op de wijk

De autobranden hebben een enorme impact op de wijk Prinsenhof gehad, vertelt Muller in West Wordt Wakker op Radio West. 'Als mensen 's avonds pas thuis kwamen dan belden ze altijd even met de buren om te vragen waar er nog plek was in de buurt van een beveiligingscamera. Het hield iedereen in zijn greep. Mensen gaan elkaar aankijken. Het heeft de sfeer in de wijk zeker geen goed gedaan.'

De verdachte staat donderdag voor de rechter. Het zal tijdens de zaak niet alleen gaan over de autobranden, maar ook nog over een gevangenisstraf van drie maanden die nog openstaat voor hem. Het is namelijk niet voor het eerst dat hij voor de rechter staat. In 2018 stond hij al voor de rechter voor bedreigingen met een alarmpistool, bedreiging van politieagenten en het uitschelden van agenten. 'Niet echt een fijne buurman dus, als je hoort wat hij op zijn kerfstok heeft', vat Muller samen.

Hierna nog verwachten

Muller is blij dat de verdachte nu vastzit en hoopt dat hij een gevangenisstraf zal krijgen van de rechter. 'Iedereen in de buurt zal de rechtszaak wel volgen lijkt me. Want als hij een paar maanden cel krijgt, dan betekent het dat hij een tijdje weg is. De rust is nu weer terug, maar we gaan ervanuit dat hij over een paar maanden weer vrijkomt. En wat dan? Iedereen is wel bang wat we hierna nog kunnen verwachten.'

