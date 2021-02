Tips voor Valentijnsdag: zo houd je het spannend en leuk

Frank en Marike kijken elkaar na zes jaar nog steeds verliefd in de ogen. Voor de twee Leidenaren geen avonden op Netflix een serie bingewatchen. Nee, het tweetal gaat maandelijks op mysterydate. Om de maand verzint één van de twee een verrassingsuitje voor de ander. En dat kan van alles zijn.

De twee zijn al op bieryoga-date geweest, hebben samen aardbeien geplukt, klompen gemaakt, trampoline gesprongen en worstenbroodjes gemaakt. Je kan het zo gek niet bedenken of Marike en Frank hebben er een date van gemaakt. En dat alles is op hun Instagramaccount terug te vinden.

Valentijnsideeën van Marike en Frank

Valentijnswandeling

Maak een glühweinwandeling. Overal in de stad zijn cafés en restaurants met kraampjes waar je koffie, chocolademelk of iets sterkers kan afhalen. Zo kan je van kraampje naar kraampje slenteren en nieuwe plekken ontdekken.

Gl├╝hweinwandeling tijdens Valentijn | Beeld: Omroep West

Valentijnsspeurtocht

Vaak geven geliefden elkaar een cadeautje met valentijn. Geef elkaar niet zomaar het presentje. Maak er een spannende speurtocht van door het huis, zodat je date goed moet zoeken voordat het cadeautje uitgepakt kan worden.

Valentijnsspeurtocht | Beeld: Omroep West

Valentijnsmarshmallows roosteren

Wat is romantischer dan samen bij een vuurtje marshmallows te roosteren? Frank en Marike roosteren graag een marshmallow boven een waxinelichtje. Kunnen ze lekker binnen blijven. Het werkt prima, je hoeft er geen groot vuur voor te maken of een barbecue voor aan te steken. Let op: steek nooit binnen een BBQ aan in verband met koolmonoxidevergiftiging. Dat is niet romantisch.

Valentijns-marshmallows roosteren | Beeld: Omroep West

Valentijnswellnessdate

Koop wat gezichtsmaskertjes, neem een komkommer om plakjes op de ogen te leggen, brand een geurkaarsje. Kortom, creëer je eigen mini-wellness thuis. 'En een massage kan ook altijd', zegt Frank, waarop Marike instemmend knikt.

Valantijnswellnessdate | Beeld: Omroep West

Valentijnsaprès-ski

Nu je niet op wintersport kan, haal je de après-ski gewoon in huis. Koop wat schnapps of Flügeltjes. Maak een playlist met lekkere foute après-skimuziek. Zet je skimuts op en dan kan je net als in Oostenrijk los gaan.

Valentijnsapr├Ęs-ski | Beeld: Omroep West

En als je deze tips allemaal stom vindt, dan zet je toch gewoon weer lekker Netflix aan.