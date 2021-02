Trambestuurder naar ziekenhuis na botsing bij Wateringen

De twee trams botsten op elkaar bij de tramlus in Wateringen. Dit is het begin- en eindpunt van de trams. Tram 17 botste hierbij op de stilstaande tram 16. De bestuurder van de tram raakte hierbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. 'We gaan onderzoeken wat er is gebeurd en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Dat is nu nog niet duidelijk', vertelt HTM-woordvoerder Marijke Poppelier.

Door het ongeluk zijn er diverse ritten op de beide tramlijnen uitgevallen. 'Reizigers die gebruik willen maken van de trams van en naar Wateringen kunnen het beste even de reisinformatie in de gaten houden. Het is in ieder geval duidelijk dat het ongeluk voor vertraging zorgt en we hopen zo snel mogelijk weer volgens de dienstregeling te kunnen rijden.'