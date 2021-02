Strenge vorst zorgt voor grote drukte bij cv-monteurs

'Van het weekend begon de kou en toen heeft onze monteur 14 uur achter elkaar gereden zonder pauze. Om tien uur 's avonds heeft iemand nog een eitje voor hem gebakken omdat hij de hele dag nog niks had gegeten' vertelt Daphne Hennink van SIMA installatietechniek uit Voorburg. 'En maandagochtend begon echt non-stop de telefoon te gaan. Als wij rennend naar de wc moesten en ook weer rennend terug, zegt dat wel genoeg,' zegt Daphne lachend.

'Ik merk nu vooral paniek,' vertelt Daphne. 'Veel mensen werken thuis. Maar ook de ouderen zitten veel thuis, die kunnen nergens meer heen. Als de kachel uitvalt kon je vroeger even naar de buren of naar je kinderen om je daar even op te warmen, maar dat mag natuurlijk allemaal niet meer in deze tijd. Dus ze zitten allemaal te wachten tot wij langskomen. We kunnen de vraag aan, maar we moeten wel alle zeilen bijzetten.'

Daphne Hennink van SIMA installatietechniek I Foto: Omroep West

Een moeder die huilt

'Wat mij vooral is bijgebleven was de oproep van een kersverse vader en moeder. Het was twaalf graden in hun huis en dan hoor ik een baby die huilt en een moeder die huilt. Ja, dan zetten we natuurlijk alles op alles om deze mensen zo snel mogelijk te helpen'.

Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche heeft een paar belangrijke tips voor een goed functionerende cv-installatie:

Sluit de ventilatieroosters niet af. Dit is levensgevaarlijk door koolmonoxidevorming

Zet bij strenge vorst de thermostaat niet lager dan 17 graden

De waterdruk van je cv-ketel moet tussen de 1,5 en 2 bar staan

Laat je cv-ketel jaarlijks controleren

Monteurs zijn zeer gewild

'Het is nu erg druk', vertelt Daphne Hennink, 'maar ook de rest van het jaar zijn wij op zoek naar installatiemonteurs. Ik denk dat we er nog wel vijftien een vaste baan kunnen aanbieden. Installatiemonteurs zijn zeer gewild. Weet dat je bij ons start met een interne opleiding van zeker een jaar en werkt in een super gezellig team We bakken zelfs een eitje voor je.'

