Winterfoto's zijn populair, hobbyfotograaf Ton Wesselius geeft tips

Een fotocamera behoort tot de standaarduitrusting van Wesselius, die zich vooral richt op foto's van de natuur. Zo ook donderdagochtend. 'De zon komt steeds eerder op, het was perfect weer om de prachtige zonsopkomst op de foto te zetten', vertelt de fotograaf.

Nu met de sneeuw is het nog niet makkelijk om het perfecte plaatje te schieten. 'De sneeuw is iets heel aparts, dat hebben we niet vaak. Je moet het dus echt uitproberen.' En dat is volgens de fotograaf ook de belangrijkste tip: vooral veel foto's maken. 'Daar leer je echt het meeste van', stelt hij.

Scherm denkbeeldig in drie vlakkken verdelen

Wesselius heeft ook een meer technische tip. 'Probeer foto's eens vanuit een andere hoek te maken. Ik probeer foto's altijd een derde sneeuw, water of grond en twee derde lucht te maken, zodat je niet alles in het midden hebt. Je moet je scherm denkbeelding in drie vlakken verdelen.'

Dat kan ook verticaal, bijvoorbeeld bij het fotograferen van een molen in de sneeuw. 'Die zou je precies in het midden kunnen zetten, maar maak 'm eens zo dat de molen aan de zijkant staat. Ook dat is een kwestie van uitproberen, en natuurlijk wat je zelf leuk vindt.'

Sneeuw geeft veel licht

Volgens de fotograaf blijft het lastig om sneeuw te fotograferen, vooral als de zon schijnt. Het levert dan wel prachtige plaatjes op, maar de sneeuw is 'ontzettend wit' en geeft 'erg veel licht', aldus Wesselius. 'Je kan je camera iets donkerder instellen. Dat kan zelfs op je telefoon.' Er zijn zelfs nog rigoureuzere maatregelen tegen te veel zon: 'een zonnebril voor je lens houden of je hand boven de lens doen om de zon tegen te houden'.

Veel hobby-fotografen wisten ook donderdag weer onze Omroep West-weerman Huub Mizee te bereiken met mooie weerfoto's. Een selectie:

Haas in sneeuw, Naaldwijk | Foto: Theo Geenen

Dobbeplas, Nootdorp |Foto: Jan van der Sman

Stompwijk | Foto: Debbie van Ooststroom

Stompwijk | Foto: Debbie van Ooststroom

Stompwijk | Foto: Debbie van Ooststroom

Aangevroren mist, Den Hoorn | Foto: Pia Legerstee

Midden in de Horsten Wassenaar | Foto: Theo Westra

Zevenhuizen | Foto: Jolanda Bakker

Mistbanken boven het Valkenburgse meer | Foto: L. Ritter