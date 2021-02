Vijftien maanden cel geëist voor autobranden Leidschendam: 'Verdachte hield angst in wijk in stand'

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag vijftien maanden cel geëist tegen Shiefajet S. De 26-jarige Leidschendammer wordt verdacht van het aansteken van drie autobranden. Leidschendam was afgelopen jaar in de greep van de branden. Sinds begin april brandden 33 auto's uit. 'Door het in brandsteken van meerdere auto's heeft de verdachte de angst in de wijk in stand gehouden', zei de officier van justitie.

De branden woedden vooral in de wijken Prinsenhof en Heuvel, in het noorden van Leidschendam, van april tot begin september. Daarna was het even rustig, maar eind oktober begonnen de branden opnieuw.

De verdachte zou drie branden hebben aangestoken: op 29 april op de Fluitpolderplein, op 20 juni op de Koningin Wilhelminalaan en op 26 juli op de Prinses Annalaan. Twee keer ging een Peugeot in vlammen op, de derde auto was een Skoda.

Flessen

Bij alle drie de branden werden er in de buurt flessen gevonden. Op het Fluitpolderplein en op de Wilhelminaplein ging het om flessen met wasbenzine. Bij de derde brand ging het om een limonadefles, die volgens een agent rook naar wasbenzine.

Alle drie de flessen bevatten sporen van S. Op de dop van een de flessen zat een mengprofiel met zijn DNA. Op een andere fles werd DNA gevonden op een etiket. Ook werden op twee flessen vingerafdrukken van S. gevonden.

'Ik moet wat branden'

Op de telefoon van de verdachte zijn voorafgaand aan de eerste brand appjes gevonden waarin hij om een fles terpentine vraagt. 'Ik moet wat branden', schreef S., volgens de officier van justitie. Die suggereerde dat de auto's aangestoken waren voor 'een barkie', ofwel honderd euro. Volgens de verdachte had hij het bewuste bericht niet geschreven en net zijn telefoon uitgeleend.

Bij een tweede brand was de telefoon van S. in de buurt van de brand, volgens de politie. Kort na de derde brand was S. zelf aanwezig. Naar eigen zeggen kwam hij net terug uit 'het Kerkje', had daar wat gedronken en was op weg naar huis.

'Niks mee te maken'

De verdachte ontkent dat hij iets met de branden te maken heeft. 'Ik heb niks aangestoken', zei hij tijdens de zitting. Hij had geen verklaring voor zijn vingerafdrukken en DNA op de flessen. 'Dit dossier is alleen maar mooier gemaakt', zei hij over het politieonderzoek. 'Er klopt helemaal niks van'. De officier van justitie vond zijn verklaring 'ongeloofwaardig'. Hij wees op de 'enorme impact' die zaak in de buurt had. 'Mensen durfden de straat niet meer op, dat reken ik verdachte aan', zei de officier.

De advocaat van S. vroeg om vrijspraak. Hij wees erop dat er van geen van de drie branden camerabeelden waren en dat er geen onderzoek is gedaan aan de auto's naar mogelijke technische oorzaken voor de branden. 'Er is een auto uitgebrand, een fles gevonden en daarmee is alles opgehouden', zei de raadsman. 'Op zeer gewiekste manier is de politie op het verkeerde been gezet en naar de verdachte geleid.'

Rust keerde terug

In de speurtocht naar een verdachte werden camera's opgehangen en liepen politie en buurtpreventieteams door de wijk. 'Het blijft lastig om de daders op heterdaad te betrappen, om sporen na een brand veilig te stellen', zei burgemeester Klaas Tigelaar. De rust keerde terug nadat S. op 2 november werd aangehouden. Daarna stopten de branden. Ondertussen gaat het onderzoek nog altijd door, maar heeft de politie nog geen andere verdachte op het oog.

De rechtbank doet over twee weken, op 25 februari, uitspraak.

