Strenge vorst zorgt voor gaten in provinciale wegen

Automobilisten ondervonden donderdag hinder van spoedoperaties op de N470 (Delft-Zoetermeer), N206 (Zoetermeer-Aerdenhout) en N209 (Rotterdam-Hazerswoude-Dorp). Deze waren nodig omdat er gaten in het wegdek waren ontstaan door de strenge vorst. Inspecteur Timo Gordijn van de provincie Zuid-Holland: 'Het is een combinatie van water en vorst. Op het moment dat je een heel klein scheurtje in je asfalt hebt, er water inkomt en het bevriest, dan zet dat uit, met als gevolg dat het asfalt uit elkaar klapt, zoals wij dat noemen.'

Het is dus geen gevolg van slecht onderhoud: 'Wij schouwen drie keer in de week en dan worden dit soort gaten direct opgemerkt. En dan wordt meteen opgeschaald om er voor te zorgen dat zo snel mogelijk een asfaltaannemer komt om de gaten te repareren.'

Koud of warm asfalt

Eerdere pogingen om de gaten te dichten met koud asfalt zijn niet gelukt en dus wordt er warm asfalt ingezet. Maar daar is Gordijn allerminst rouwig om: 'Koud asfalt zit gewoon in emmers, die worden aangeleverd met palets. Die kun je meteen verwerken. Maar die blijven als reparatie heel even zitten. Met warm asfalt maken ze meteen een vierkant gat met een frees, vervolgens hotbox met heet asfalt en wals er overheen. En die wals drukt dat hete asfalt natuurlijk ook aan en dat krijgen we met koud asfalt niet voor elkaar.'

Terwijl het asfalt nog aan het nadampen is, krijgen de automobilisten het sein om te rijden als het voldoende is afgekoeld. Gordijn: 'Het blijft nu nog stomen. Maar je ziet er komt geen spoor in. Die asfaltaannemers zijn echt heel goed. Ik kan niet anders zeggen.'