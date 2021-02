Markante Haagse Theresiakerk wordt waarschijnlijk toch niet gesloopt

De Theresiakerk op de hoek van de Apeldoornselaan en Dierenselaan in Den Haag, wordt waarschijnlijk toch gered van de sloop. De eigenaar van de kerk, projectontwikkelaar Kavel, heeft in overleg met de buurt een nieuw plan gemaakt. Het idee is nu dat er een supermarkt ín kerk komt, in plaats van dat het gebouw tegen de vlakte moet.

Daar staat wel tegenover dat in het nieuwe plan een tekort aan parkeerplaatsen ontstaat. Die komen, is de bedoeling, op de plek van de sacristie – een bijgebouw – en op een deel van het terrein van een naastgelegen school aan de Kootwijkstraat.

Over wat er met de Theresiakerk moet gebeuren, wordt al jaren gesproken. Het beeldbepalende gebouw staat al jaren leeg. Daarom heeft de parochie Maria Sterre der Zee het gebouw verkocht aan de projectontwikkelaar Kavel Vastgoed BV. De verkoop moet ervoor zorgen dat de parochie andere kerken open kan houden. De ontwikkelaar wilde de kerk slopen en hiervoor woningen en een supermarkt terugbouwen.

Omwonenden verzetten zich steeds tegen sloop

De gemeenteraad moest hiervoor groen licht geven. Maar mede omdat omwonenden zich verzetten wilden dat het karakteristieke gebouw bleef behouden voor de buurt, gebeurde dat niet. De ontwikkelaar moest weer met omwonenden om tafel om samen en beter plan te gaan maken, oordeelde de politiek.

Dat is er nu, schrijft wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) in een brief. De bedoeling is dat het gebouw blijft staan en dat er een kleinere supermarkt in wordt gevestigd. Verder is er ruimte voor horeca, een sociale voorziening voor de wijk, een terras. Op de plek van de pastorie komen studentenwoningen. 'Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van de raad. Geen grote supermarkt maar een combinatie van functies', aldus Balster.

Ook ruimte voor horeca

De supermarkt krijgt een ingang aan de zijkant van het kerkgebouw, direct naast de hoofdingang. De klanten die boodschappen komen doen met de auto kunnen via een achteringang naar de winkel. De horeca en sociale voorziening voor de buurt komen aan de voorkant.

Balster laat in zijn brief weten het nieuwe plan in principe te steunen. ‘De gemeente beoordeelt dit scenario als positief en in principe kansrijk: het kerkgebouw blijft behouden met een economische functie.’ Wel stelt hij dat er ook nog wel ‘een paar forse uitdagingen’ zijn. Zo moet het plan betaalbaar zijn en moet een oplossing worden gevonden voor de school.

Overleg met de buren is serieus genomen

De omwonenden zijn voorzichtig opgelucht, zegt Angela Roothaan, voorzitter van de Stichting Theresia, die is opgericht om de kerk te behouden. Zij vertelt dat de eigenaar het overleg met de omwonenden heel serieus heeft genomen en ook een architect in de arm heeft genomen die ervaring heeft met het verbouwen van monumentale gebouwen. 'Als ik zelf een paar miljoen had gehad, zou ik een ander plan hebben bedacht. Maar het belangrijkste is dat het gebouw blijft en erin wordt geïnvesteerd.'

Zij wijst er wel op dat er nog een paar hobbels moeten worden genomen. Zo moet de gemeente meewerken aan het plan om het parkeren deels op het terrein van de school laten gebeuren. 'Daarom zijn we voorzichtig enthousiast, al moeten we wel op onze hoede blijven. Er kan altijd nog een kink in de kabel komen. Maar we hebben er nu wel meer vertrouwen in dat het goed gaat komen.'

