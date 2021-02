Proef met poststemmen in Den Haag gaat fout

De proef vond plaats in restaurant De Prael aan het Haagse Esperantoplein en was een initiatief van De Stedelijke Ouderen Commissie, Leer Zelf Online en een aantal gemeentes. De Wit zegt dat de proefpersonen die fout hadden gestemd onder andere de stempas niet in een goede envelop hadden gedaan. De thuisstemmers moeten namelijk een envelop in een envelop stoppen om een geldige stem uit te brengen.

En bij de test ging er nog meer fout, waardoor een stem ongeldig zou worden verklaard als het erom gaat. 'Wat ik ernstig vind, is dat de mensen dachten dat ze alles goed hadden gedaan', zegt De Wit in het TV West Nieuws. 'Ze waren opgelucht, waren blij en vonden het allemaal eenvoudig.'

Briefstemmen kan niet meer gestopt worden

Naar schatting zijn er 2,4 miljoen kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder mogen per post stemmen. Volgens onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken overweegt 28 procent van de stemgerechtigden via de post de stem uit te brengen.

Volgens De Wit kan het briefstemmen niet meer gestopt worden. 'Alle spullen liggen al bij de drukker. Dus daar is niets aan te veranderen. Je moet nu dus gaan inzetten op extra duidelijke communicatie naar de groep die mag gaan briefstemmen. Dan kun je ze echt door dit probleem heen helpen. Als deze aantallen zich landelijk vertalen, dan wordt het een drama.'

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 kunnen kiezers van 70 jaar en ouder per brief hun stem uitbrengen. Dit zodat ze niet de deur uit hoeven met het oog op het coronavirus. De kiezers die gebruikmaken van briefstemmen, kunnen hun stem afgeven op door de gemeente aangewezen locaties of per post versturen naar het briefstembureau in hun gemeente.

Noot van de redactie: eerder hebben wij gemeld dat stemmen ongeldig werden verklaard omdat mensen hun stempas niet hadden ondertekend, maar dat is geen vereiste voor het poststemmen.

